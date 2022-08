Nathy Peluso dijo que se siente española y la criticaron: así se defendió

La pequeña Peluso llegó al país europeo a los 10 años y vivió en ciudades como Tenerife, Alicante, Murcia, Madrid y Barcelona.

"Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias. Todo es español", declaró la artista generando revuelo entre sus fanáticos argentinos.

image.png

Los seguidores de la cantante no le dejaron pasar gratis su preferencia por España y le recriminaron que "factura millones con el supuesto uso de imagen latina" que hace en ese país, y los temas con los que homenajeó al lugar en el que vivió hasta los 9 años: Buenos Aires y Argentina, además de las menciones que hizo a Mercedes Sosa en sus shows.

El acalorado debate que se inició en redes sociales escaló hasta llegar a referencias a la colonización española en nuestro continente .

image.png

La ola de comentarios hizo que la intérprete de "Mafiosa" rápidamente se convierta en tendencia y, ni lenta ni perezosa, salió al cruce.

"Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro", posteó irónica en Twitter la cantante de 27 años.

https://twitter.com/NathyPeluso/status/1558922843877933058 leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

Pero las críticas no terminaron ahí. Los fanáticos la compararon con actores como Viggo Mortensen y Anya Taylor-Joy, quienes no son nacionalizados argentinos pero residieron durante un tiempo en el país cuando eran chicos y al día de hoy vuelven a visitarlo y lo mencionan en entrevistas con orgullo y cariño.

image.png

La cantante se presentará en Argentina su show "Calambre Tour 2022" en el Movistar Arena el 17 y 18 de noviembre de este año.