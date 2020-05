Nazarena Vélez habló con fans a corazón abierto: "Fui adicta"

"Fui adicta". Con esa frase Nazarena Vélez decidió titular el video que publicó en Instagram y su canal de Youtube sobre la adicción a las anfetaminas que sufrió durante diez años. Buscando generar conciencia y en medio de la polémica por los tratamientos que realizaba el Dr. Mühlberger en la clínica que clausuraron, Nazarena contó cómo comenzó su trastorno alimenticio: "Cuando arranqué con las publicidades a los 14 años empezó mi trastorno. Yo era muy pendejita, muy estúpida y me guiaba mucho por lo que me decían".

Según contó Nazarena, este mensaje lo grabó para ayudar a las chicas que muchas veces van a un casting y terminan siendo maltratadas. "En los castings de publicidad me habían dicho que estaba un poquito gordita. Siempre fui muy alta, mido 1.72 y en ese momento pesaba 50 kilos y me decían que estaba ‘gordita’. Con ese peso me pedían bajar de un día para el otro 4 kilos", reveló la actriz.

Los efectos de esos insólitos pedidos sobre su cuerpo no tardaron en pasarle factura: "Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo, como tomar laxantes y diuréticos. Me arruinaron para siempre porque nunca más pude ir al baño normalmente"’.

Luego habló de las pastillas para adelgazar: "Lo mismo pero por diez son las anfetaminas. Sentía que tenía que estar cada vez más flaca. Una amiga me dijo ‘ay tengo unas pastillas que son geniales pero te van a dejar un poco seca la boca’. No saben lo que son esas pastillas. Yo estuve diez años y siempre fui consciente de que eran malísimas, pero me gustaba el resultado ‘mágico’ que daban. Te sentís como el ojete y no comés. En mi caso, yo temblaba y todo el mundo me lo comentaba".

Y contó cuál fue su momento más crítico: "A mí me salvaron la vida mis viejos, un día me pasé de pastillas, me levanté con el corazón que me hacía ‘bum, bum’ y pensé que me había agarrado un infarto. Fue hace diez años, tenía 35 años. Le conté a mi mamá que me había mandado una cagada, que necesitaba que me ayudara porque ese día sentí que me moría. Se vinieron de Puerto Madryn y se quedaron tres meses al lado mío".