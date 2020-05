Catherine Fulop y Laurita Fernández: dos accidentadas en casa

Esto fue lo que les pasó a Catherine Fulop y Laurita Fernández quienes si bien contaron sus accidentes con humor, la realidad es que pudo ser mucho más grave. "Me quemé la panza cocinando" escribió Laurita en una de sus historias de Instagram. Luego siguió ‘LPM’ y cerró con una tercera foto en la que explicó: "Se me salpicó agua hirviendo y me cayó ahí". Los posteos estaban acompañados con imágenes de la pequeña quemadura en su abdomen, justo al lado del ombligo. Por estos días Laurita pasa la cuarentena sola, en su casa, después de anunciar el mes pasado que había decidido terminar su relación con Nicolás Cabré. Si bien fueron algunas pocas gotas las que le cayeron encima y la quemaron, el accidente pudo ser mucho peor.

Ya propósito de Laurita, desmintió por enésima vez el rumor de que podría estar embarazada de Nico Cabré, de quien ya se alejó afectivamente.

Quien sí la pasó mal y se salvó de milagro, fue Catherine Fulop y su familia quienes sufrieron un peligroso accidente doméstico cuando explotó el termotanque del hogar. A través de una seguidilla de historias de Instagram, Catherine contó la desgracia con suerte que vivieron en el día de ayer. "Buen día, mi gente. Bueno, quiero contarles que ayer fue un día para el olvido acá en mi casa porque tuvimos un accidente ¡Hay un quilombo acá!", dijo mientras se filmaba.

La actriz también compartió una foto de como quedó el lavadero tras el accidente. "Explotó el termotanque en casa. Por suerte estamos bien", aclaró llevando tranquilidad a sus seguidores, pero sin dejar de expresar su malestar. "Agradecer lo que me pasa a ver si cambian las cosas... ¿O cómo es el mereketengue?", escribió en otra historia.

La venezolana pasa la cuarentena junto a su marido, Osvaldo Sabatini , su hija menor, Tiziana, y el novio de ella, Lucas Mattei. A través de las redes sociales, la conductora se divierte mostrándole al mundo su día a día en casa.

"Estamos todo el día los cuatro juntos y a estas alturas los días pesan", contó hace unos días durante una transmisión en vivo. Ahora el mensaje que le dejó a sus seguidores no fue para nada divertido y las imágenes dejaron en claro el daño en la habitación donde estaba el calefón. De haber estado allí en el momento de la explosión, pudo ser fatal.

La cuarentena tuvo de todo y los accidentes no iban a quedar al margen.