Nazarena Vélez suspendió una función por falta de público

Si bien en varias localidades tuvo una buena respuesta del público, la escasa venta de entradas en Gualeguaychú no le permitió llevar a cabo la función.

Mediante un serie de videos en sus historias de Instagram, Nazarena no ocultó la verdadera razón y además de pedir disculpas a aquellos que tenían su ticket, explicó el motivo que la llevó a tomar la decisión final.

“¿Viste cuando la cagás? La acabo de cagar de una manera fuerte. Porque yo cuando la cago, la cago fuerte”, comenzó declarando la actriz desde su casa de Buenos Aires.



“Ya estoy en casa, me fui de Gualeguaychú... Hoy decidí irme y no hacer la función, y de verdad les quiero decir que estoy muy arrepentida”, admitió Nazarena.

“Sacando cuentas, si yo hacía la función, por las cosas que tengo que pagar, terminaba perdiendo plata porque había muy poca gente... La verdad, yo no puede perder plata. No soy una mina que tenga guita. Yo salgo a laburar con mucho respeto, con mucho amor al hacer teatro, pero no puedo perder plata. Hacer la función significaba perder plata, pero me arrepiento un montón porque yo, como productora, tengo que arriesgar a veces. A veces se gana, a veces se pierde”, explicó con mucha sinceridad.

“La gente que vino al teatro no tiene la culpa de eso. A mí me siguen muchas mujeres que no me pudieron ver. Y eso me dio mucho dolor, también el laburo del equipo, el Bocha va a volantear, tengo un equipo de producción hermoso”, reflexionó

“Hay que apoyar al teatro, venimos de una pandemia de mierda. La gente no lo habla abiertamente, pero después de la pandemia el teatro quedó muy difícil para todos. Son muy pocos los que tienen la dicha de llenar. Si bien a mí me va bien, hay fechas en las que no me va bien y me la tengo que bancar”, concluyó.