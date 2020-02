Netflix confirmó que hará una serie de El Eternauta

Varios directores han pasado por el fallido proyecto, entre ellos la galardonada Lucrecia Martel, pero problemas de derechos con los herederos de Oesterheld hicieron imposible la concreción de la película que contaba con capitales argentinos e italianos, donde el personaje también ha obtenido un gran éxito.

Sin embargo, fue Netflix, en su denodado esfuerzo por hacerse con contenidos originales de lo más variado posible, la que logró poner en marcha la mayor máquina de la ciencia ficción argentina.

Este miércoles, el creador y CEO de Netflix el estadounidense Reed Hastings y el vicepresidente de Contenidos Originales, Francisco Ramos, confirmaron que ya está en pre producción una serie basada en El Eternauta, que estará dirigida por Bruno Stagnaro y será estrenada entre fines de 2021 e inicios de 2022.

El Eternauta narra las vicisitudes de un grupo de sobrevivientes de una nevada mortal que acabó con la vida de una gran cantidad de habitantes de Buenos Aires. A medida que transcurre la historia, los protagonistas descubren que la nevada ha sido originada por extraterrestres que han emprendido una invasión del planeta Tierra luego de arreglar con los países del primer mundo la entrega de territorios menos desarrollados como Latinoamérica.

Si bien no dieron mayores datos, esta producción se agregará a la cada vez más amplia galería de producciones argentinas que Netflix ha emprendido en el país como la serie El Reino, de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, que empezó a garbarse hace tres semanas, El cuaderno de María, Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada, Cielo grande y la tercera temporada de Go! Vive a tu manera. Además, se confirmaron fechas de estreno para La corazonada, Casi feliz y Fangio, el hombre que domaba las máquinas.