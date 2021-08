Netflix estrenó 'El Reino' la nueva ficción argentina

Embed

La serie de 8 capítulos, con guión de Claudia Piñeiro y dirección de Marcelo Piñeyro, cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula -Armando Badajoz- es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación. Entre intrigas Emilio intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.

“Fue muy enriquecedor ver cómo en cada jornada empezaban a aparecer y hacerse realidad las historias de los personajes gracias a estos actores fantásticos con un enorme deseo y entusiasmo de interpretar a estos personajes”, afirmó Marcelo Piñeyro. Por su parte, Claudia Piñeiro, agregó: “Estamos sumamente felices con el elenco y es extraordinario el grupo que se logró conformar. El aporte de todos fue clave para lograr que El Reino sea lo que es”.

unnamed.jpg Diego Peretti - El Reino (Netflix)

Emilio Vázquez Pena, protagonizado por Diego Peretti, es un pastor evangelista a cargo de la Iglesia de la Luz que es tentado por la política y que, tras el asesinato de su compañero de fórmula debe decidir si continúa en la política o regresa con su familia y la Iglesia. A Emilio lo acompaña su esposa, la pastora Elena - interpretada por Mercedes Morán - quien lleva adelante la organización del templo, guía y apoya a su marido y es quien, además, hará todo lo posible por resguardar sus secretos, preservar su estatus y el de la Iglesia frente a las investigaciones de la fiscal Candia (Nancy Duplaa), encargada de la causa por la muerte de Badajoz.

el-reino-netflix.jpeg Mercedes Morán y Diego Peretti - PH: Marcos Ludevid/NETFLIX

En diálogo con POPULAR, Peretti explicó que fue lo que lo atrajo de esta serie: "El guión estaba muy bien escrito, la producción ofrecía garantías durante y previo a la pandemia muy buenas para el trabajo; el elenco; el director con su experiencia en cine tan grande, Claudia en los guiones, ser pareja de Mercedes, todo eso, agregado al personaje, hizo que el proyecto sea muy apetecible".

Joaquín Furriel, por su parte, interpreta a Rubén Osorio el Jefe de Campaña de Armando Badajoz, un hombre que responde a las esferas más altas del poder, sin escrúpulos, sin límites y con un único fin: trazar alianzas que le permitan cumplir con sus planes. Es por ello, que tras la muerte de Badajoz, Osorio hará todo lo posible por influenciar a Emilio y tener bajo su control a Julio Clamens - interpretado por el Chino Darín - el joven abogado y mano derecha del pastor durante su carrera política.

unnamed (5).jpg Joaquín Furriel - El Reino (Netflix)

"El espectador hasta que no termine la serie no va a poder definir del todo quién es. Lo va a ir conociendo. Es un personaje que se presenta muy misterioso, y responde a un poder superior que no tiene cara. Él, es la cara visible de otras personas que manejan los intereses reales", contó Furriel y agregó: "Para mí fue muy interesante hacer un personaje que no tiene emotividad, no tiene lenguaje sensorial. Todo su lenguaje es muy escéptico. Pero, asimismo fue difícil, porque había escenas donde no podía reaccionar desde mi entendimiento, desde mi estructura moral, emocional y psicológica. Eso lo tenia que dejar fuera de escena y tratar de sentirme seguro como actor, dónde el personaje es lo que es por sus acciones, no por su historia, porque no se la conoce".

unnamed (3).jpg Chino Darín - El Reino (Netflix)

A la familia Vázquez Pena la completan los hijos de los pastores: Ana (Vera Spinetta), la hija menor y la única no “creyente” pero quien es la contadora de los negocios de la empresa religiosa. Pablo (Patricio Aramburu), el hijo mayor y el sucesor natural de Emilio. Magdalena (Victoria Almeida) y su esposo Oscar (Alfonso Tort), quienes creen tener la fe suficiente para seguir el legado y liderazgo de la Iglesia. Y Tadeo Vázquez, rol encabezado por Peter Lanzani, el hijo adoptivo de la familia Vázquez Pena y quien dirige el Hogar de la Luz, una institución de la Iglesia de la Luz para niños en situación de calle.

unnamed (2).jpg Peter Lanzani - El Reino (Netflix)

Tadeo, a diferencia de Osorio, no le interesa el poder y no conoce la maldad, y a pesar de ser parte de la familia Vázquez Pena, y conocer todos sus secretos, no es bienvenido por todos.

“Tadeo es un tipo creyente cuya meta máxima en la vida es hacer el bien por el prójimo. A lo largo de la serie, dentro de su pasado, va a empezar a cuestionarse muchas cosas que lo van a poner en jaque dentro de lo que él percibía, o el mundillo al que el pertenecía”, apuntó Peter Lanzani.

Rodar en pandemia

El Reino, fue la primera serie Argentina en volver a grabar en plena pandemia. Los protocolos, el distanciamiento, el miedo y la alegría, fueron parte de esta experiencia que les ha tocado vivir a los actores.

"Fue un aprendizaje muy grande, porque aprendimos a trabajar en estas condiciones, si bien no fue toda la serie, nos quedaban dos meses por terminarla. Fuimos protegidos por una producción muy importante y la verdad fue una serie de sensaciones muy mezcladas. Empecé con miedo, fui agarrando confianza a medida que conocía los protocolos, y después la alegría de volver a trabajar. Son épocas muy especiales, donde trabajar nos hace muy bien al alma, más allá de las necesidades económicas. Y aprender a trabajar en estas condiciones fue muy importante", explicó Mercedes Morán.

"No cayó nadie, y eso te demuestra el grado de cuidado que tuvimos todos. Fue la primera ficción argentina que volvió a la actividad después de la pandemia, así que también teníamos el deseo y la responsabilidad de que las cosas salieran bien para demostrar que con protocolos se podía retomar la actividad", apuntó Joaquín Furriel al respecto.

Por su parte, Peter Lanzani contó: "Creo que miedo, tuvimos y tenemos todos. Lo tomamos con mucho respeto y responsabilidad. Somos bastante del contacto, del compartir, todo eso se tuvo que cortar y de una manera u otra sentar un precedente para que se pueda volver a grabar".

ELREINO_104_0105.jpg Peter Lanzani - PH: Marcos Ludevid/NETFLIX

Detrás de cámara

Le pedimos al elenco que nos cuente una anécdota de las grabaciones y esto fue lo que nos dijeron.

Joaquín Furriel: "Yo soy muy fan de Mercedes Morán, me gusta mucho como trabaja y siempre tuve ganas de trabajar con ella y cuando Marcelo Pineyro me ofreció la serie ya tenía todo el elenco armado y fue un “uy que bueno voy a trabajar con Mercedes”… No tengo una escena con Mercedes. Es un cruce que tenemos en el primer episodio… Me gusta la paradoja, quedará para otra temporada y sino espero tener revancha".

Peter Lanzani: "Mi personaje es tartamudo y a Vera se lo conté ahí por primera vez en una escena que la repetimos una cantidad de veces porque nos tentábamos. Era muy gracioso vernos en ese lugar en ese momento".

Chino Darin: "Me caí de una tarima en el medio del rodaje, porque no vi el vacío, hasta que lo sentí y por suerte estoy bien".