Pero desde que se empezó a interesar en capturar al público del animé, Netflix se empecinó en contar con esta verdadera joya de la animación nipona, y lo consiguió, aunque recién este viernes 21 de junio pudieron decir “tarea cumplida” con la incorporación a su catálogo de las dos películas que terminaron de cerrar la historia: Evangelion Death (True)² y The End of the Evangelion.

Estas dos piezas fundamentales para los fans fueron en su momento verdaderas figuritas difíciles ya que ni siquiera se emitieron en los mencionados canales y la única vía de acceder a las mismas era a través de copias piratas comercializadas en locales especializados, ferias barriales y en el “mano a mano” con otros correligionarios.

El fin de los tiempos

La historia de Neon Genesis Evangelion se centra en Shinji Ikari, un adolescente de 14 años que vive en un mundo devastado por algo llamado Segundo Impacto, un cataclismo ocurrido el 13 de septiembre del año 2000 (cabe recordar que en 1995 se creía que con el cambio de siglo llegaría el “Juicio Final”) en la Antártida que derritió el casquete polar y alteró el eje de la Tierra.

En este marco, Shinji será utlizado por su padre, el frío y calculador Gendo Ikari, para pilotar un EVA, un gigantesco robot diseñado para enfrentar a los “ángeles”, unas criaturas que van llegando del cielo y que diseminan la destrucción y el caos a su paso.

ADEMÁS:

Sin embargo, a lo largo de los 26 episodios que dura la serie, Shinji no sólo enfrenta robots, sino sus propios miedos, mientras busca la forma de acercarse a Rei Ayanami, una joven que su padre ha adoptado, y que guarda un secreto que no podrá creer cuando lo descubra.

A lo largo de la serie, los espectadores también podrán descubrir personajes entrañables como Misato Katsuragi, una operativa de NERV (una organización fundada por las Naciones Unidas para investigar y detener a los “ángeles”), que es asignada como tutora de Shinji, Asuka Langley, Kaworu Nagisa, Ryoji Kaji y Toji Suzuhara, entre muchos otros.

Sin embargo, el final de la serie de TV resultó muy surrealista para el gusto de ese tiempo, en tanto que para otros resultó “una obra maestra”. Lo cierto es que tanto el creador. Hideaki Anno, como el estudio Gainax decidieron darle el gusto al primer grupo y lanzar dos películas para darle un cierre la historia.

De esta manera, en 1997 se estrenó en los cines de Japón Evangelion Death & Rebirth, que se componía de dos partes: la primera como un resumen de los primeros 24 episodios, y la segunda una versión alternativa de los últimos dos capítulos, aunque sólo cuenta con 27 episodios debido a problemas de producción.

Sin embargo, la versión de esta película que estrenó Netflix no es la original ya que como lo dice su título, Death (True)², es un remontaje de la primera parte, en tanto que los 27 minutos de Rebirth, han sido eliminados debido a que se superponen con el inicio de The End of the Evangelion (El Fin de Evangelion), que además cuenta con un epílogo inédito en su momento.

De esta manera, esta es la forma en la que se puede ver esta fantástica serie en la plataforma de streaming, con un final que, aún psicodélico, es mucho más digerible para la gran masa del público.

El gran regreso

Hace unos años, la desaparecida AVH lanzó en los kioscos de revistas y locales de venta de DVD´s las dos primeras entregas de la remake de Evangelion, con la que Gainax reimaginó la historia en cuatro films animados. La primera entrega de estos films ya había salido en Japón en 2007, pero por la extraña maldición que sufre Evangelion con respecto a cumplir sus fechas de salida en tiempo y forma, todavía no se completó.

El primer volumen se llama Evangelion 1:11 You are (not) alone –traducido como “No estás solo”- y recuenta los primeros episodios de la serie de televisión en forma resumida: la Tierra sufre la invasión de los ángeles, que intentan llegar a la base de Nerv para encontrar algo que perdieron un largo tiempo atrás.

La animación tiene un fluidez –obtenida mediante la interpolación de imágenes diseñadas por computadora y animación tradicional- que roza la perfección, al igual que muchas de las obras actuales del animé.

Pero el fuerte de estas nuevas ediciones se da en el disco de extras que contienen muchas perlitas de esas que hacen las delicias de los fanáticos.

El disco de extras de Evangelion: 1.11 contiene un par de videos que desnudan el detrás de la escena de la película en el que se explica mediante el resaltado de las imágenes, cómo se realizan las diferentes escenas con la utilización de animaciones “casera” y por computadora.

Asimismo, la segunda película de esta serie, que se ha dado en llamar Rebuild of Evangelion, es Evangelion: 2.22 You can (not) Advance (2009) aunque y también se podía conseguir casas de venta de DVD´s, aunque ahora está un tanto agotada.

El tercer film, Evangelion 3.0 You can (not) redo también salió a la venta en la Argentina, no así la cuarta entrega - Evangelion: 3.0+1.03 -, que lleva años de retraso, aunque Gainax prometió que finalmente saldrá –con un nuevo final- en 2020.