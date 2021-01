Netflix presenta 70 películas para el 2021

A través de un video, el servicio streaming convocó a sus estrellas para que dieran a conocer las novedades. Así, tanto Halle Berry como Lin-Manuel Miranda comentan lo emocionados que están por dirigir sus primeras cintas ("Bruised" y "tick, tick...Boom!", respectivamente); mientras que Jason Momoa y Dave Bautista presentan adelantos de sus filmes "Sweet Girl" y "El ejército de los muertos".

Avance de las películas de Netflix en 2021 | Tráiler oficial

También aparecen Joey King ("El stand de los besos 3") junto con Lana Condor y Noah Centineo ("A todos los chicos: Para siempre"), quienes se despiden de sus respectivas sagas románticas juveniles.

Netflix promete que, desde el lunes 11 de enero, estrenará más de 70 películas durante el año entre las que destaca "Distancia de rescate", dirigida por Claudia Llosa que cuenta con las actuaciones de María Valverde y Dolores Fonzi.

También formarán parte del catálogo "Red Notice" (con Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson), "The Harder They Fall" (Regina King), "Fuerza Trueno" (Octavia Spencer y Melissa McCarthy), "The Woman in the Window" (Amy Adams), "Escape from Spiderhead" (Chris Hemsworth) y "Don't Look Up" (Leonardo DiCaprio).