Netflix presentó un adelanto de la tercera temporada de Stranger Things

A riesgo de “spoilear” algún detalle, el tráiler revela que los títulos de los ocho capítulos serán:

¿Me copias Suzie? (Suzie, Do You Copy?)

Ratas de centro comercial (The Mall Rats)

El caso de la guardavidas perdida (The Case of The Missing Lifeguard)

La prueba del sauna (The Sauna Test)

La fuente (The Source)

Día de la Independencia (The Birthday)

La picadura (The Bite)

La batalla de Starcourt (The Battle of Starcourt )

Además, el tráiler indica que “en el verano 1985, la batalla continúa”, dando a entender el tiempo que transcurre entre la segunda y tercera etapa de la serie, algo normal, dado que los jóvenes intérpretes continúan creciendo y los últimos episodios se emitieron hace ya más de un año. La segunda temporada transcurre en el otoño (boreal) de 1984.

ADEMÁS:

Además, el “verano de 1985”, adelanta una clara referencia a una película clásica de ese período: Volver al Futuro (Back to the Future, 1985). ¿Se vienen los homenajes a uno de los films más emblemáticos de la década de 1980?

Por otra parte, al parecer, la Suzie del título del primer episodio sería un primer episodio, en tanto que el “Starcourt” del título del último hace referencia al centro comercial de la ciudad de Hawkins, donde transcurre la historia.