Por este motivo, Neymar fue cuestionado por la celebración de cinco días, que tuvo presencia argentina con Emilia Mernes y Lizardo Ponce.

Lizardo Ponce, el periodista e influencer regresó a La previa del Cantando luego sus vacaciones y reveló que estuvo invitado a fiesta del futbolista del PSG en Brasil.

“¿Vos fuiste unos de los invitados privilegiados de Neymar?”, le preguntó Lourdes Sánchez, en la pantalla de Ciudad Magazine.

“Me invitaron Neymar y Emilia Mernes. Hablamos mucho de fútbol, imagínate, jajaja”, dijo Lizardo Ponce sobre esa velada en Brasil.

“Él es simpático, muy gentil, muy buena onda y muy buen anfitrión. Es muy amoroso”, agregó sobre la personalidad de Neymar.

También se refirió al menú: “La pasamos muy bien. No éramos muchos, era una reunión. Fue lo que él mostró, había mucha comida brasileña, mucha carne”.

“Tomé bastante caipirinha, mucho no me acuerdo así que mucho no puedo contar”, comentó Lizardo Ponce sobre otros detalles de la celebración que tuvo a Neymar como anfitrión.

“Emilia y Neymar son amigos. Ya se conocían de antes. Hay cosas que tendrían que contar ellos. Estuvo muy buena la fiesta”, cerró sin dar precisiones sobre el supuesto romance entre la Emilia Nermes y Neymar.

Al margen de su agitada vida social, Neymar es parte del once ideal de L’“quipe, el prestigioso diario deportivo francés.

“Pese a las fiestas y las polémicas, el brasileño sigue siendo antes que nada un formidable futbolista. Cuando evoluciona a su mejor nivel es casi imparable. Lo ha conseguido todo a nivel nacional con el PSG al que llevó a su primera final en Liga de Campeones”, dice el medio sobre el delantero del PSG.