Nicki Nicole se rodeó de famosos para festejar su cumpleaños: todos los detalles

En una de las imágenes que compartió en Instagram, se la pudo observar sosteniendo un globo rojo en forma de corazón mientras tapa la mitad de su rostro con una de sus manos, en un intento de ocultar su sonrisa.

La fiesta no solo contó con Nicki como su anfitriona, sino también con la actuación de Los Palmeras, quienes interpretaron algunos de sus éxitos más conocidos como “Te vas” y “Jurabas tú”.

En cuanto a los presentes en la celebración, la intérprete de “Una foto” estuvo acompañada por famosos como Wanda Nara, Tuli Acosta y su novio Lit Killah, como Taichu. También se destacó la presencia de Lali Espósito, quien horas antes había participado de la función de Dillom en el Movistar Arena.

Pero eso no fue todo, ya que la cumpleañera posó ante la cámara con otros artistas como La Joaqui y Luck Ra, quien es su pareja desde hace unos meses.

También fueron parte de la celebración de Nicki otras figuras de los medios y de la música como Lizardo Ponce, Paulo Londra, Lisandro Safir, Thomas Raimondi, y más que subieron algunos detalles de la celebración a sus redes.

Todos sus invitados la acompañaron a la hora de cantar el clásico el “Feliz cumpleaños” a la agasajada, que no solo sacó a bailar a todos los presentes sino que también los invitó a degustar de la chocotorta de grandes dimensiones, que estaba decorada con su nombre en letras blancas y con su edad en rojo.

El postre de galletitas, queso crema y dulce de leche se llevó los halagos de algunos de los invitados como el cantante Dani Ribba, quien expresó en sus redes: “Muy rica la torta”.

¿Nicki Nicole salió con un jugador de River?

Nicki Nicole protagonizó una escandalosa separación al enterarse por redes sociales que su novio, el cantante mexicano Peso Pluma, le había sido infiel con una influencer en Las Vegas.

No dudó en separarse. “Cuando no te cuidan y no hay respeto... Ahí es cuando decido no quedarme”, dijo por ese entonces.

Además, se inspiró en su ruptura al escribir el tema “Ojos Verdes”: “Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”.

Pero este escándalo ya habría quedado muy atrás porque, según informaron en Socios del Espectáculo, Nicki Nicole estaría saliendo con otro hombre.

Se trata de Nicolás Fonseca, el jugador de River Plate, de 25 años, nacido en Italia, pero con ciudadanía uruguaya.

"Viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Plate. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel", aseguró Rodrigo Lussich.