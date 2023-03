Dichas acciones legales iniciadas por Nicole contra Poroto deriva de una deuda en cuota alimentaria, que ascendería a más de 900 mil pesos.

"Se toman distintas medidas, depende de lo que pida el abogado de las partes y lo que defina el juez. Lo que me explicaban es que, por ejemplo, hay un padre que es fanático de un equipo de fútbol, se le pone una restricción para ingresar a la cancha. Lo que se busca es una medida que afecte y que moleste. En este caso, se pidió como medida que Fabián Cubero no pueda salir del país y dieron lugar y es lo que está sucediendo en este momento", informó la periodista Maite Peñoñori en "Intrusos".

image.png Fabián Cubero y Nicole Neumann tienen tres hijas: Allegra, de 13 años, Indiana, de 10, y Sienna Cubero, de 7

Según trascendió, Cubero fue incluido en el registro de deudores morosos lo que, entre otras actividades, le impide sacar crédito o acceder a determinados beneficios de un banco.

La resolución se habría tomado tras varios meses de incumplimiento y es por incumplimiento de la cuota alimentaria entre agosto y noviembre del 2022, a lo que se le suman las multas por no pagar lo adeudado.

Luego de separarse, la pareja llegó a un entendimiento en el que el padre debía hacerse cargo de la obra social de las tres chicas y del colegio, además de la cuota alimentaria.

image.png Fabián Cubero y Mica Viciconte

Por su parte, quien se refirió al tema fue Mica Viciconte, actual mujer del exfutbolista, que aseguró que no tiene conocimiento de dicha resolución.

"Él es buen padre, no tengo ninguna duda de eso, lo veo con Luca. Así que te puedo hablar por mí, por la experiencia que yo tengo, es espectacular. Pero no tengo ni ganas ni me interesa entrar en eso si dijo, no dijo, si dio a entender algo. No me interesa. La realidad es que es un tema que no me corresponde", agregó la ex Combate.