Tal cual informó POPULAR, el hombre había corrido al puma para ultimarlo, con la intención de que no atacara nunca más a su perro. De hecho, eso fue lo que informó José Mellado, periodista de Río Negro, al programa Los Ángeles de la Mañana. "Persiguió al puma hasta que le pudo dar una puñalada... Acá hay mucha presencia de pumas y chanchos jabalíes", dijo.

Rápidamente, Neumann salió al cruce y dijo: "Estos animales se empiezan a acercar a la civilización y se vuelven plagas porque el mismo ser humano lo está dejando sin hábitat donde vivir".

Y, luego, disparó: "Pensé que el hombre había peleado cuerpo a cuerpo con el puma en el momento que le estaba matando a su perro, pero no fue así. Con lo cual, en esta no lo defiendo porque no fue en la situación de que estaba viendo al puma matando a su perro. Capaz yo hubiera hecho lo mismo. Pero él fue a buscar al puma para terminar de matarlo".