Nicole Neumann: "Mis tres hijas se contagiaron el coronavirus"

Es que hasta donde se sabía Nicole, Indiana su hija mayor- y su empleada Daniela se habían contagiado con ese virus. Al mismo tiempo que se refirió a como transito la enfermedad: "tuve síntomas leves, tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Era un ardor bastante feo. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general", aseguró y explicó que "por ahí te agitas mucho. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo".

"Perdí el olfato"

"Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato. No lo registraba mucho, pero cuando fui a cambiar un florero tiré el agua y mis hijas empezaron a hacer arcadas. '¡Mamá, qué olor!', me decían y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba oliendo nada. Perdí el olfato", aseveró Nicole.

En cuanto a la salud de sus hijas y como atravesaron la cuarentena obligatoria a raíz del resultado positivo del hisopado, la modelo señaló que "al principio Allegra y Siena dieron negativo en el testeo. Sin embargo, en el camino se contagiaron, por más recaudos que tomé, estábamos todas en la misma casa, juntas" e insistió en que "por más que yo les cocinaba con barbijo y la mantenía a tres metros de distancia se contagiaron. Fue bravo".

En el programa también estaba presente Gladys "La bomba tucumana", quien aseguró que la había tenido de ejemplo en cuanto a los mecanismos de prevención para el Covid 19; sin embargo la panelista de "Nosotros a la mañana" afirmó que no le "sirvió de nada, así que relajate, porque no me sirvió de un pomo".

"Es imposible de saber quién me contagió, yo no fui la primera que dio positivo, si nadie daba positivo no me hubiese hisopado. Así no se puede determinar si al virus lo traje yo o Daniela. Yo no salía a comprar, ni nada, solo iba al programa y ahí desinfectaba todo", concluyó.

Lo cierto es que la modelo de a poco vuelve a sus rutinas habituales, y lleva su mensaje a quien quiera oirlo.