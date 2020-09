¡No era Mauro Caiazza! Era el "Tucu" López quien estaba con Jimena Barón

Se supo que no era el bailarín Mauro Caiazza aquel joven con quien la fotografiaron paseando por Villa Urquiza. Se trata del Tucu López, protagonista de Sex. ¿Habrá blanqueo?

Que volvió con su ex bailarín, que tuvo algunos tocuh & go con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison... nada de eso. Luego de los rumores de reconciliación con Mauro Caiazza, el bailarín que la acompañó en Bailando por un sueño y con el que tuvo un breve romance, Jimena Barón fue vinculada en las últimas horas con el Tucu López, protagonista de "Sex". Fue Susana Roccasalvo quien al ver las imágenes que aparecieron de "La Cobra" paseando por Villa Urquiza, aseguró que no es su ex novio quien la acompañaba.