La dura confesión de Ginette Reynal: "Mis hijos me rescataron de las drogas"

Invitada al programa Podemos Hablar, de Telefe, confesó que la muerte de su esposo, el polista Miguel Pando por un cáncer de cerebro, significó un duro golpe para su vida y del cual le costó mucho escapar: “En vez de encarar el duelo, tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me dio mucho cagazo y me fui por otro lado: me zambullí a drogarme”.

ADEMÁS:

“Consumía drogas duras, no es que me fumaba un porro. Y lo pasé mal, mis hijos la pasaron muy mal. Igual me rescataron mis hijos", agregó Reynal.

Durante ese tiempo pasó por "la negación" sobre lo sucedido con su esposo y con la adicción que la mantenía atrapada.

Sin embargo, sus tres hijos la pudieron salvar: "Me sentaron un día y me dijeron: ‘Mamá, basta’. Tengo tres, Jerónimo era muy chico, y a él le tocó como la parte más jorobada porque tenía 14 años cuando pasó todo esto. Pero me agarraron los más grandes y me dijeron: ‘Mamá, basta'".