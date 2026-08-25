Norberto Marcos, ex de Fátima Flórez, durísimo con ella: "Es bipolar"

La expareja de la artista está enojado. Y dijo muchas cosas que tenía guardas y que habría vivido durante los 22 años de relación que compartieron.
Norberto Marcos y Fátima Flórez llevan cuatro años separados. Y el conflicto legal y económico crece cada vez más. El empresario teatral y la artista se disputan propiedades, que aún no lograron dividir. Y, en medio de la "batalla" económica, el contó varias cosas de ella, que tenía guardadas. "Nunca quiso a mi hijo".
"Teníamos discusiones. Todo el verano habíamos estado perfecto, pero hubo un incidente menor y empezaron las discusiones. Fede, mi hijo, se había hecho amigo de Matías Alé, que tenía una casa de sushi en Mar del Plata. Un día, Matías le dice a mi hijo que tenía un paquete de sushi para enviarnos a nosotros, a Fátima y a mí", comenzó a contar Norberto, invitado a LAM, el programa de Angel De Brito, en las noches de América.
"Me llama mi hijo y me dice: 'hay un paquete que mandó Matías para ustedes'. Le dije: 'no, guardatelo, ¿para qué queremos sushi si no nos gusta el sushi'. Entonces, ella se la agarró con Fede y le empezó a gritar adelante de toda la gente. Mi hijo se puso muy mal", definió, Marcos, en primera persona.
"Pienso que ella nunca lo quiso a mi hijo. Ella nunca aceptó que yo tuviera un hijo. Nunca entendió que el amor por una mujer y por un hijo son diferentes. Ella es bipolar", declaró, el empresario teatral. “Yo siempre, siempre quise tener un hijo, y Fátima no. Tenía la carrera por delante. Fátima priorizaba su carrera”.
“Cuando nosotros nos separamos, a la semana fuimos con el abogado, que era el abogado de los dos, ahora es el abogado de ella. Y fuimos al banco a separar los bienes", recordó, Norberto, quien hoy sigue en disputa legal con Fátima por dos propiedades a dividirse. "Ella dice: ‘La casa donde vivo yo’. Sí, yo también vivía ahí. Vivíamos los dos ahí. Entonces el término ese está mal expresado. Vivíamos los dos".
"A mí me echan. Me levanté una mañana y me encontré que estaba mi exsuegra, el abogado, mi exsecretaria, creo, la secretaria de ella y ella, esperándome. Pero ella no habló. Fue mi suegra la que tomó la voz cantante. Salí de mi habitación y me encontré con toda esa sorpresa. Y las cosas se pusieron tan tensas que decidí mejor irme porque no daba para más”, contó Marcos, sobre cómo terminó la separación física de Flórez.
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