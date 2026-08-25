Norberto Marcos, ex de Fátima Flórez, durísimo con ella: "Es bipolar"

Norberto Marcos y Fátima estuvieron juntos más de veinte años.

CONFLICTOS MATERIALES

“Cuando nosotros nos separamos, a la semana fuimos con el abogado, que era el abogado de los dos, ahora es el abogado de ella. Y fuimos al banco a separar los bienes", recordó, Norberto, quien hoy sigue en disputa legal con Fátima por dos propiedades a dividirse. "Ella dice: ‘La casa donde vivo yo’. Sí, yo también vivía ahí. Vivíamos los dos ahí. Entonces el término ese está mal expresado. Vivíamos los dos".

"A mí me echan. Me levanté una mañana y me encontré que estaba mi exsuegra, el abogado, mi exsecretaria, creo, la secretaria de ella y ella, esperándome. Pero ella no habló. Fue mi suegra la que tomó la voz cantante. Salí de mi habitación y me encontré con toda esa sorpresa. Y las cosas se pusieron tan tensas que decidí mejor irme porque no daba para más”, contó Marcos, sobre cómo terminó la separación física de Flórez.