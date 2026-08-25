La confesión de L-Gante sobre Wanda Nara: "Quizá, tenga otra oportunidad. Me quedé con..."

Después de un año distanciados, el cantante y la conductora volverán a compartir horas y horas. ¿El fuego volverá a encenderse?
Entre idas y vueltas, peleas y reconciliaciones, encuentros y desencuentros, Elían Valenzuela -L-Gante- y Wanda Nara, estuvieron juntos casi cuatro años. Se distaciaron a mediados del 2025 y ahora, un año después, se volverán a ver...todos los días. Porque las largas grabaciones de Mastercheff Celebrity -desde septiembre- los volverá a encontrar "cara cara". Y...puede pasar de todo.
“Solo tuve dos amores: la madre de mi hija y Wanda Nara”, reconoció, Elían, invitado a PH, el programa de Andy Kunetzoff, en Telefe."Yo soy de respetar las decisiones de las personas y está todo bien. Me hace feliz. Me dieron oportunidades, han tenido errores, he tenido errores y fueron dos los amores que tuve en mi vida, así fue...".
"Uno puede intentar un par de veces y si no se da, hay que seguir. No hay que ver lo negativo, está bien que uno elija lo que le hace feliz o lo que le mantiene estable, que puede ser la rutina o el día a día en lo emocional”, reflexionó, en voz alta, Valenzuela, quien es uno de los primeros participantes confirmados para la nueva edición de la competencia culinaria.
“En el momento de pedir una oportunidad o estar luchando por eso no sé si me han creído", se sinceró, el intérprete de RKT. Hoy en día quizás tenga una oportunidad más pero no es algo que tenga presente como objetivo, hay otras cosas en las que estoy enfocado”, reconoció, L-Gante.
“Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Uno se mandaba uno y el otro se la devolvía, por eso hoy nos llevamos bien aunque no sé quién quedó con más puntaje en ese partido que no está cerrado”, anticipó, Elían, dejando en claro que su romance con Wanda, según su óptica, no encontró un punto final.
“Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido. Me quedé con ganas de más con ella, aunque creo que como con cualquier persona con la que te llevás bien”, compartió, Valenzuela, con honestidad, al momento de transmitir sus emociones. ¿Habrá balotaje, segunda vuelta? En un par de semanas, lo sabremos.
comentar