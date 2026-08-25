La confesión de L-Gante sobre Wanda Nara: "Quizá, tenga otra oportunidad. Me quedé con..."

¿EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR?

“Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Uno se mandaba uno y el otro se la devolvía, por eso hoy nos llevamos bien aunque no sé quién quedó con más puntaje en ese partido que no está cerrado”, anticipó, Elían, dejando en claro que su romance con Wanda, según su óptica, no encontró un punto final.

“Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido. Me quedé con ganas de más con ella, aunque creo que como con cualquier persona con la que te llevás bien”, compartió, Valenzuela, con honestidad, al momento de transmitir sus emociones. ¿Habrá balotaje, segunda vuelta? En un par de semanas, lo sabremos.