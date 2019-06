Marcela Baños en Intrusos

Todo comenzó cuando viajaba en colectivo junto a su madre y una persona la convocó para participar en Miss Argentina. "Empezó todo muy lindo y resulta que, bueno, nada, me salvé de caer en manos de gente muy mala pero aun así tuve que atravesar una situación muy difícil", relató.

Y agregó: "Llegaba al lugar, una casa chorizo. Había dos mujeres y un hombre. Me hacían el entre de que me iban a enseñar a desfilar. Me ponían libros en la cabeza para enseñarme a caminar, como hacían hace muchos años con las modelos. Y en un momento de esa ficción, me daban un té. Y con ese té me drogaban".

A pesar del dolor, la conductora tomó fuerzas para completar el relato: "Yo caía dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez sino varias veces. Una vez me desperté y tenía una persona encima mío". "Es terrible para una mujer aceptar que fue violada", sostuvo.

"Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años, porque pasaron 20 años de esto, porque tengo las cosas ordenadas en mi cabeza y lo puedo explicar de esta manera. A mis padres les mando un beso, yo estoy bien. Aceptar, entender y seguir adelante fue muy difícil. Por eso para mí Pasión fue una salvación, porque la música me dio alegría", aseguró. Y cerró con un mensaje positivo: "Puedo seguir adelante con actitud, voluntad y ganas".

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.