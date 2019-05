Este viernes 10 de mayo, otros seis participantes hicieron su presentación en el certamen de talentos de ShowMatch. Cuatro de ellos lograron avanzar a la siguiente instancia

En el arranque del programa, Marcelo Tinelli presentó al primer participante de la noche. Juan Espíndola, de 32 años y de Mar del Plata, salió a escena para cantar “Esclavo de tus besos”, de Espinoza Paz. “A mí me gustaría que no buscaras tanto la reacción del público, porque tenés mucho material. Tenés muchísimo para dar”, fue la devolución de Patricia Sosa. “Sos un profesional, estás a la altura de cualquiera que canta este tipo de música”, aseguró Oscar Mediavilla. “Tenés con qué, así que te felicito”, le dijo Guillermina Valdés. “Sos un torbellino. Es imposible no admirarte”, le agradeció Valeria Lynch. La votación del jurado le otorgó la estrella verde necesaria para estar en la final de la noche.