Oriana Sabatini habló sobre la ausencia en su casamiento de su tía Gabriela

Entre los rumores que rodearon el festejo, se decía que la ex tenista no había sido invitada debido a su mala relación con Catherine Fulop, luego de que ella diera a entender que no tiene vínculo con su cuñada.

“Algo que me gustaría aclarar es que lo escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. Él siempre da buena información, pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”, explicó Oriana a un móvil de LAM. "Si le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista, ni nada de todo lo que se dijo”, remarcó.

La influencer manifestó su tristeza ante la decisión de la tenista de no asistir a su boda: “Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”.

“Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”, se sinceró.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", reflexionó.

Si bien Oriana dejo en claro que no tiene problemas con Gabriela, confesó no saber el porqué de su ausencia a la boda, ya que tampoco hubo un contacto con ella: "Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”.