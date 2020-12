Oriana Sabatini presentó el adelanto de su nuevo tema

"Próximo lunes 7 de diciembre, se rompe ese nuevo tema", lanzó la cantante pop acompañando su mensaje con muchos emoticones de fuego, al pie del adelanto del videoclip, en el que se la puede ver con un look que combina lo urbano con un top de fiesta, muy sensual y en medio de una escena que atrapa al instante, tanto a sus incondicionales como a los que no la siguen con frecuencia.

A tan solo unas pocas horas de postear el adelanto musical, los fanáticos de Oriana se enloquecieron y cosechó más de 228 mil reproducciones, más de "55 mil me gusta" y una catarata de comentarios.

Oriana, hija de Osvaldo "Ova" Sabatini y Catherine Fulop, es la autora de Love me down easy, Bad, Mis Manos, entre otros singles musicales en los que decidió manifestar mensajes a través del idioma inglés que, tal como reveló en reiteradas oportunidades, no solo lo domina bien, sino que es de su gusto y la representa mucho, sacará en esta nueva oportunidad un tema innovador que combinará estilos y se titula "Lo que tienes".

Oriana Sabatini Oriana Sabatini dio el adelanto de su nuevo single musical @OrianaSabatini

A sus veinticuatro años, la artista estrenó este año dos temas más: "Luna llena" y "BAD" logrando millones de visualizaciones en YouTube y plataformas de música.

Por su parte, "Lo que tienes" combina notas del pop, trap y regguetón junto a la dulce voz de Oriana.

¿La hora del estreno? 22 horas para Argentina y 19 horas para México. Una oprtunidad que los incondicionales no dejarán pasar.