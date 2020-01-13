Oscars 2020: todos los nominados a los premios de la Academia

"Joker" lidera las nominaciones a con 11 candidaturas. Le siguen "El irlandés", "1917" y "Érase una vez en... Hollywood" con 10
MEJOR PELICULA
MEJOR ACTOR
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTOR DE REPARTO
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
MEJOR DIRECTOR
MEJOR PELICULA ANIMADA
MEJOR CORTO ANIMADO
MEJOR GUION ADAPTADO
MEJOR GUION ORIGINAL
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DOCUMENTAL
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
MEJOR CORTO
MEJOR PELICULA INTERNACIONAL
MEJOR EDICION
MEJOR EDICION DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCION
MEJOR BANDA DE SONIDO ORIGINAL
MEJOR CANCION ORIGINAL
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
MEJORES EFECTOS VISUALES
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