Al primero en hacer referencia fue Luis Brandoni quien, si bien está en la otra vereda de Echarri en su pensamiento político, tiene un muy buen recuerdo. "Me siento reflejado porque en un momento en el que se podría haber quedado sentado en su casa, decidió pelear por el derecho de la propiedad intelectual de los actores. Y en los 90 estuvo cerca de lograrlo", dijo. Con respecto a Andrea del Boca, quien atraviesa un proceso legal por fondos que le dio el Estado, el actor también destacó su aporte para la unión de los actores, aunque dejó en claro que no hubiera tenido su mismo proceder a la hora de hacer la novela. "Tanto ella como Brandoni podrían haber ganado elecciones en SAGAI. Fabián Gianola no, porque su vida y su actitud lo van hundiendo cada vez más. Andrea está en una situación judicial, generó un trabajo dentro de la TV Pública por fuera de los marcos establecidos a lo que existía. Yo no hubiera agarrado esa novela (Mamá corazón) porque era un esquema que ante un cambio de color político iba a tener oposición. Yo lo vi, pero creo que tengo un poco más de calle que ella", contó Echarri.

Uno de los que también está en la oposición a Echarri es Alfredo Casero. El ex Cha Cha Cha se fue a vivir a España y desde allá dispara con todo contra el gobierno kirchnerista, pero para Echarri eso no es problema. "Me sentaría con él. "El es un provocador y lo fue siempre. Antes lo hacía desde el humor y me provocaba empatía, cuando vino del lado de la política, no. No comparto su forma explosiva de declarar, creo que no suma, solo genera excitación en un sector pequeño. Creo que lo que sale de su corazón es genuino. Le convienen más a él y al sector que representa declaraciones más desarrolladas", contó.

Y en ese sentido, marcó la diferencia con Dady Brieva quien también dispara con todo, en su caso contra Macri, pero que para Echarri lo hace con otra cultura. "Es un compañero y más allá de ese armado de frases, creo que está más preparado que Alfredo. Tiene un conocimiento de la realidad y una preparación. Creo que lo que dijo, respecto a que habría que crear una CONADEP del periodismo, lo podríamos pulir. Creo que el periodismo debe autorregularse. Soy un defensor de la libertad de expresión", dijo.

Y también el actor hizo referencia a la duda que se tiene siempre a la hora de hablar sobre su exposición política. Respecto a que mostrar su ideología podía perjudicarlo a la hora de conseguir trabajo, recordó una charla que mantuvo con Tomás Yankelevich, ex gerente de programación de Telefe, quien en su momento dejó afuera a Echarri de la serie sobre la vida de Sandro. "Me dijo que la cristalización de una idea política me jugaría mal, fue honesto porque lo adelantó. Pero no lo veo de buena manera porque cuando doy una idea, lo hago por mi familia y para sumar un granito de arena. Es elegir qué país quiere uno y apostar, siempre teniendo en cuenta las formas que creo que las conservé", dijo.