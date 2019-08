Pablo Echarri sobre sus vacaciones: "Fue un gustazo que nos dimos"

Ahora, con el paso de los días, fue Echarri quien salió a responder esas críticas. "Fue un gustazo que nos dimos", dijo el actor cuando le preguntaron por la repercusión que se generó después de que aparecieran fotos con su mujer en Mallorca. Fue a fines de julio cuando ambos se fueron a las Islas Baleares, en España, para disfrutar de unos días de vacaciones sin pensar que se hablaría tanto de ellos en las redes sociales. Tanto fue así que, además de usuarios, hubo famosos que opinaron al respecto. A favor y en contra. "Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad", aseguró Pablo sobre sus vacaciones.

ADEMÁS:

Casero sobre Macri: "Sale a hablar como si lo hubieran cagado a trompadas"

Una pericia confirmó que "El Pepo" consumió alcohol la noche del accidente

Obviamente que si bien ya no le dan importancia en lo que dicen de ellos, las redes se viralizan y Pablo leyó todo lo que se decía mientras descansaban en España. "Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad", reconoció sobre algunos de los mensajes que leyó en internet.

Por su parte, destacó que la revolución que generaron sus fotos no les afectó en su descanso. "Cuando estábamos allá disfrutando no llegó a impactarnos negativamente porque sabemos quiénes somos y de qué manera nos ganamos la plata", sostuvo el actor en el ciclo Cosas de Minas, por AM 1300 Radio La Salada.

Y cerró: "Que una familia de origen humilde que se expresa a favor de la clase trabajadora no pueda irse a un lugar maravilloso de vacaciones es un comentario clasista que al que deja mal es a quien lo hace. Es como que la gente humilde no puede tener la posibilidad de transitar un lugar como París. Carece de todo tipo de lógica. Lo tomamos como un análisis miope, sin vuelo, que al que lo comenta lo deja expuesto", dijo.