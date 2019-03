En declaraciones al programa Los ángeles de la mañana, el hombre aseguró que anteriormente de esa noche, nunca había pasado nada. “Es difícil hablar de alguien que ya no está. Antes de que suceda esto yo tenía un gran aprecio por ella. No tiene sentido hablarlo ahora porque ella no está y sería mi palabra contra la de ella”, sostuvo.

El director contó que días atrás venían hablando para coordinar un encuentro por un proyecto, porque hacía rato que no se veían. “Me dijo que tenía los derechos de Titanes en el Ring en sociedad con otra chica. Era para juntarnos por eso y charlar de la vida. Nos conocemos hace siete años. Primero lo conocí a Adrián Yospe, su ex pareja”, rememoró.

“Fue una charla como otras veces. A fin de año también nos habíamos reunido y fue similar porque también había estado Maxi (Giusto), que es amigo mío de la primaria”, contó.

Yotich desmintió categóricamente la denuncia radicada por Natacha y relató: “Estábamos tomando unas cervezas, ella un vino blanco espumante. Vino Maxi, mi amigo, que habíamos quedado en encontrarnos. Después se dio, tuvimos una relación sexual consentida los tres. Después nos acostamos a dormir los tres, nos despertamos y fuimos al kiosko”.

No obstante, aclaró que la finalidad del encuentro no era sexual, sino laboral pero prefirió no contar quién propuesto el encuentro carnal entre los tres. Además, aclaró que la mediática no perdió el conocimiento en ningún momento y que él nunca la vio drogarse.