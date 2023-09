Pacientes de Aníbal Lotocki exigieron justicia por la muerte de Silvina Luna

El mismo se realizó este miércoles en la sala Olga Berg de la entidad, con el abogado Fernando Burlando como moderador y con la presencia de varias víctimas de mala praxis, entre ellos: Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Raphael Dufort.

"Hoy la situación de Lotocki no es la misma que cuando fue condenado. El engaño está muy presente. He notado mucho desinterés de la Justicia al principio, pro nunca noté una mano que aplaque la situación. Yo creo que Lotocki se cree su propia fantasía, no debe estar en eje", consideró Burlando.

Sosteniendo un cartel con la palabra “Justicia”, varias de las víctimas tomaron la palabra para contar su experiencia personal con los procedimientos de Aníbal Lotocki. “Gracias a la prensa, este hombre va a ir preso”, manifestó el actor uruguayo Raphael Dufort, quien siente que está "muriendo lentamente".

Actores-Lotocki.mp4 El testimonio de algunas víctimas de Aníbal Lotocki. Gentileza: A24

Gabriela Trenchi, remarcó que “es increíble la cantidad de chicos y chicas que se están sumando en el chat y que perdieron la vergüenza, son personas que sufren como nosotros. Es una bomba lo que tenemos”. Beatriz Berger, otra víctima, remarcó que por momentos se quiso morir y tiene conocimiento de varias personas que optaron por quitarse la vida.

También estuvieron presentes algunos familiares de víctimas de mala praxis, así como otros artistas que se acercaron para apoyar la causa, como el coreógrafo Aníbal Pachano.

"Invitamos a la comunidad y a los medios de comunicación al encuentro a realizarse este miércoles a las 13 hs en la sala Olga Berg de la Asociación Argentina de Actores y Actrices (A. Alsina 1762, CABA) para pedir Justicia para Silvina Luna y para todas y todos quienes padecieron y aún padecen el daño causado por una medicina inescrupulosa y una Justicia que parece dormida”, remarcaron en el flyer de invitación.

La muerte de Silvina Luna produjo un quiebre en la sociedad. La convocatoria realizada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

El comunicado estuvo acompañado de una foto de Luna, fallecida a sus 43 años días atrás, a raíz de complicaciones en su salud, que fueron producidas por una mala praxis en una cirugía llevada a cabo por Lotocki.

“Se ha elegido la sede de esta histórica entidad porque, en gran medida, son las y los integrantes de la comunidad artística en sus diversas expresiones en quienes se visibiliza esta situación de público dominio que afecta a una parte de nuestra sociedad”, remarcaron.

“Queremos escucharnos, queremos contenernos, necesitamos vernos y contarnos lo que nos pasó y nos pasa. Necesitamos este encuentro para avanzar hacia un contundente reclamo que despierte a la Justicia”, finalizaron.