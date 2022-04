Palito Ortega lanzó el nuevo videoclip de "Un Muchacho Como Yo"

En el nuevo video del hit que sacó en 1967, además de disfrutar del despliegue y la voz de Palito, se destaca su banda y la constante interacción con el público.

Palito , de 81 años, se volverá a presentar en el Luna Park el próximo viernes 22 de abril, en el marco de su Tour Despedida "Gracias".

El nacido en Lules, Tucumán, comenzó su carrera musical en la década del '60 cuando fue incorporado al programa "Club de Clan" y desde ese momento causó un furor en la sociedad con innumerables éxitos como "Despeinada", "Bienvenido Amor", "Media Novia", "La Felicidad", "Camelia" y "Yo Tengo Fe", entre otros.

El tucumano, exgobernador de su provincia, también se involucró en la salud de Charly García al recibirlo en su casa en 2008 y ser fundamental en la recuperación del exSui Generis.

“Un día me internaron, me vino a buscar (Palito Ortega). Era la última persona en el mundo que pensaba que iba a hacer eso. Me dio un hogar, un estudio y su familia. La luchó como un loco. Que apareciera, que viniera con la jueza, si no lo hacía me iban a meter en un lugar peor. Hizo los trámites. Palito me salvó la vida. Es un tipo increíble. Yo no salí de ningún infierno. Yo fui víctima de la ignorancia y el prejuicio de los que estaban cerca mío, y no era esa la manera”, dijo Charly García en una entrevista, elogiando el gesto que tuvo Palito Ortega con él.