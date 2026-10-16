Paloma Fort confesó los abusos maltratos que sufría de Aschira, su madre: "Me encerraba y..."

LA VIOLENCIA QUE PALOMA RECIBÍA DE ASCHIRA

“Otra cosa que hacía mi madre era darme de comer como un cerdo y yo aumentaba de peso y me decía que era una vaca lechera y se reía y le decía a familiares que me tenía que hacer ropa a medida porque era como un chancho y no encontraba ropa de mi tamaño”, recordó, Paloma, desde su cuenta de Instagram.

“Cuando le escuché decir a Valentín que el padre le decía que no servía para nada me acordé de lo que me pasó a mí con Aschira. A mí me hacía limpiar todo pero siempre me faltaba algo, era siempre yo tratar de recibir algo lindo de su parte, pero eso nunca llegó. Había una psicóloga en el colegio que yo le contaba las cosas que después se las decía a mi madre. Cuando yo llegaba Aschira me daba palizas".

Paloma y Aschira, fallecida a fines del 2019.

"Me costó muchísimo encontrar ayuda y yo sufro de ansiedad hoy en día y estoy medicada porque sufro de depresión crónica alta por todo este tema que sufrí en mi infancia. Las palizas se acabaron el día que me di cuenta que era más alta que ella y la enfrenté un día que trató de pegarme y le dije que nunca más ni ella ni nadie iba a poner un dedo en mí”, concluyó, Fort, sobre el relato que incluye una etapa demasiado triste de su vida, vinculada a su infancia.