Paloma Fort confesó los abusos maltratos que sufría de Aschira, su madre: "Me encerraba y..."

La prima de Ricardo abrió el baúl de sus dolorosos recuerdos familiares y reveló los distintos tipo de violencia que sufría por parte de la mujer que le dio la vida.
Paloma Fort, prima del recordado Ricardo, confesó la dramática historia que vivió y sufrió con su madre, popularmente conocida como Aschira. Con una profunda confesión que compartió en su cuenta de IG, detalló los episodios de violencia intrafamiliar que vivió de chica y que le traen consecuencias psicológicas hasta el día de hoy. "Sufro de depresión crónica grave".
“Lo más doloroso de mi historia lamentablemente tiene que ver con mi mamá, Aschira. Las declaraciones de Valentín Yankelevich me removieron todo lo que yo pasé durante toda mi infancia y que siempre lo oculté por vergüenza o quizás porque no me sentía cómoda para confesarlo. Fue un calvario de aproximadamente 10 años", comenzó a contar Paloma, a través de una carta que compartió en sus redes sociales.
"Yo fui una víctima de mi mamá que con sus maltratos y golpes hizo una crianza. Yo tenía 7 años cuando me dejaba encerrada sin luz, ni agua, ni comida por horas y horas. Yo fui física y mentalmente abusada por mi madre. El miedo, dolor de estómago y el pánico de saber lo que me haría sigue siendo indescriptible. Por más ayuda profesional que tengas, no se olvida nunca".
“Cuando vi la nota de Valentín pensaba ‘Dios mío cómo puede ser que estas cosas sigan pasando y las víctimas son las que pagan siempre y los culpables están libres como si nada y por supuesto siempre con padres que se la dan de ejemplares’. Lloré un montón cuando lo vi a Valentín”, se sinceró, Fort.
“Otra cosa que hacía mi madre era darme de comer como un cerdo y yo aumentaba de peso y me decía que era una vaca lechera y se reía y le decía a familiares que me tenía que hacer ropa a medida porque era como un chancho y no encontraba ropa de mi tamaño”, recordó, Paloma, desde su cuenta de Instagram.
“Cuando le escuché decir a Valentín que el padre le decía que no servía para nada me acordé de lo que me pasó a mí con Aschira. A mí me hacía limpiar todo pero siempre me faltaba algo, era siempre yo tratar de recibir algo lindo de su parte, pero eso nunca llegó. Había una psicóloga en el colegio que yo le contaba las cosas que después se las decía a mi madre. Cuando yo llegaba Aschira me daba palizas".
"Me costó muchísimo encontrar ayuda y yo sufro de ansiedad hoy en día y estoy medicada porque sufro de depresión crónica alta por todo este tema que sufrí en mi infancia. Las palizas se acabaron el día que me di cuenta que era más alta que ella y la enfrenté un día que trató de pegarme y le dije que nunca más ni ella ni nadie iba a poner un dedo en mí”, concluyó, Fort, sobre el relato que incluye una etapa demasiado triste de su vida, vinculada a su infancia.
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