La tumba de Ricardo Fort.

La inesperada muerte de Ricardo Fort

El próximo 5 de noviembre, Ricardo Fort cumpliría 58 años, mientras que el 25 de ese mismo mes se cumplirán 11 años de su muerte. Sus hijos, Marta y Felipe, continúan recordándolo y compartiendo su legado con sus seguidores en las redes sociales.

Ricardo Fort murió a los 45 años en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo. Falleció por una muerte súbita cardíaca derivada de una obstrucción coronaria que generó una arritmia irreversible, sumado a un cuadro de sepsis y deterioro físico.

El informe mencionó también un paro cardíaco por hemorragia digestiva masiva. Una junta médica judicial descartó mala praxis en su atención.