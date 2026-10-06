Una imagen publicada por su hijo Felipe se hizo viral en las redes social. En la lápida llamó la atención un detalle poco conocido sobre el empresario mediático.
A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, este martes se viralizó en las redes sociales una foto de la tumba del mediático empresario y generó distintas reacciones entre sus seguidores.
La foto fue publicada por su hijo, Felipe Fort, que suele compartir recuerdos y momentos de su vida cotidiana junto a su hermana, Marta Fort.
El joven incluyó la foto de la tumba de su papá en un álbum de fotos en Instagram y, luego, la imagen se hizo viral. El detalle que más llamó la atención de la lápida fue el segundo nombre del empresario: Aníbal.
En la imagen se puede ver la lápida en muy buenas condiciones, rodeada de pasto prolijo y flores rojas. Sobre la piedra se lee: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. Los seguidores de la familia no tardaron en comentar el posteo y remarcar el detalle del nombre.
El próximo 5 de noviembre, Ricardo Fort cumpliría 58 años, mientras que el 25 de ese mismo mes se cumplirán 11 años de su muerte. Sus hijos, Marta y Felipe, continúan recordándolo y compartiendo su legado con sus seguidores en las redes sociales.
Ricardo Fort murió a los 45 años en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo. Falleció por una muerte súbita cardíaca derivada de una obstrucción coronaria que generó una arritmia irreversible, sumado a un cuadro de sepsis y deterioro físico.
El informe mencionó también un paro cardíaco por hemorragia digestiva masiva. Una junta médica judicial descartó mala praxis en su atención.
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