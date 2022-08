Pampita encaró al Kenny Palacios por un posteo de Wanda Nara

En el 2021 -un año de escándalos para Wanda y Mauro Icardi-, en las redes sociales de la empresaria hubo fuertes frases dirigidas a Eugenia “la China” Suárez, tras ser señalada como la tercera en discordia en la relación.

Usando una ironía, Pampita le preguntó a Palacios cómo hizo para recuperar la cuenta de Wanda Nara que estaba “hackeada” y desde la cual se estaban enviando frases contra la China Suárez, aunque nunca se refirieron explícitamente a ella.

Como si nada pasara, Kenny le dio su versión: “Yo estaba acostado y me llaman para decirme ‘están escribiendo desde el Instagram de Wanda’. Eran las 2 de la mañana en París y dije ‘qué raro’. Ahí empiezo a chusmear sus redes y era verdad. Entonces le escribí a Wanda por WhatsApp y no me contestaba y, si no me equivoco, ella se comunicó con Yanina (Latorre) que le pasó un contacto que le recuperó su cuenta”.

RM4PZSN4ZBD6FJVUTZ7ALCXVTE.webp La publicación en el Instagram de Wanda Nara que desató una novela sin fin.

Pero la modelo no se dejo llevar por la historia del amigo de Wanda y le preguntó si Nara se había tomado con gracia que alguien publicara esos mensajes ofensivos desde su cuenta. Palacios se limitó a responder: “No, no fue gracioso porque le estaban escribiendo desde su cuenta y estaban poniendo muchas cosas”.

Fue entonces que apareció Barby Franco, modelo y pareja de Fernando Burlando, quien dijo que la frase que se había publicado en el Instagram de la esposa de Mauro Icardi era “zorra”, la cual estaba dedicada “indirectamente” para otra persona.

Para finalizar este tenso momento de PH Podemos Hablar, Pampita aseguró -con ironía- que si un día le hackean las redes sociales llamará a Kenny Palacios. “Llegó el salvador de cuentas. Yo te llamaría a vos. Si en dos días lo solucionás, la próxima te llamo. Se ve que tiene un contacto muy bueno Kenny para que la recupere tan rápido”, sentenció la modelo.