Piñón Fijo atraviesa un duro momento

En su cuenta de Instagram, el famoso payaso compartió una historia que llamó la atención entre sus seguidores. En la foto se puede ver a Luna, la nieta del humorista infantil, a upa de quien se puede adivinar que es él con una inmensa sonrisa.

"¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!”, dijo Pinón, arrobando a su hija Sol y con los hashtags: #derechonietos y #derechoabuelos.

El detrás de escena del posteo de Piñón Fijo fueron aclarados por los periodistas de Intrusos en el Espectáculo. Pablo Layus, cordobés como el artista, quien confirmó la información sobre el conflicto familiar y dio más detalles sobre lo sucedido. “La verdad es que Fabián (así su nombre real) no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y a partir de ahí perdió toda relación con los hijos, con Jere y con Sol. Y Sol, que es mamá de Luna, muy apegada a Piñón, desde que pasó todo esto no la puede ver”, contó.

Sobre el divorcio, precisó que "no existió un motivo muy puntual y que la familia no quiere hablar del tema".

“Yo me enteré en su momento porque la gente me preguntaba por qué ya no subían nada juntos”, explicó en relación a la ausencia de Sol en las redes sociales del artista. “A ver, actuaban juntos, trabajaban juntos, Piñón es muy pegado a Luna y su hija Sol fue mamá hace poco tiempo de León y Piñón no lo conoce”, agregó.

Respecto al posteo puntualmente, Layus contó que Piñón no tiene forma de llegar a sus nietos y que la última instancia que le queda es ir por el lado legal.