Pampita enloqueció a su fans con una particular habilidad en Nueva York

La modelo aprovechó su estadía en la ciudad y se dio una vuelta por el Central Park, el tradicional paseo neoyorquino.

También visitó el barrio Soho y en la Quinta Avenida, donde se encuentran las marcas más exclusivas. Y por la noche asistió a un evento donde también estaban invitadas varias estrellas de Hollywood.

En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram mostró que estuvo junto a Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White, entre otros famosos.

Pampita no dejó ni por un momento de compartir sus andanzas en Nueva York y un detalle llamó la atención de todos fue su caminata sobre unos altos tacos.

“Chicos me muero, pasó por una rejilla y no se le quedó el taco atorado ni se dobló el pie. Es la queen de la queen”, elogió un usuario en el posteo del video. La mayoría de los comentaristas destacó esa habilidad de Pampita: “La técnica de pasar esa rejilla solo ella. No entiendo cómo pasaste con esa actitud y no te mataste”.

Entre otros planes, la modelo fue a comer a un exclusivo restaurante y paseó por Times Square. También aprovechó la oportunidad y aceptó la invitación para asistir a la popular e internacional fiesta Bresh.

image.png Pampita, elegancia argentina en Nueva York.

Viejos enfrentamientos entre las modelos top

Hace pocos días, Julieta Prandi utilizó su cuenta de Instagram para referirse al viejo enfrentamiento entre Nicole Neumann y Carolina Ardohaín. “Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver”, planteó.

“No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle apodos a nadie, mucho menos si es con malas intenciones. A quienes les interese pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría”, explicó Prandi, en referencia al apodo 'Muqui' para llamar a Pampita de manera despectiva y a sus espaldas.

Pero el tema no quedó ahí. Julieta habló con Intrusos y sumó nuevas declaraciones, dejando en claro que ella había tomado partido por una de las dos protagonistas: "La moda en el mundo habrá sido así, de competencia, había rivalidades, me ha desaparecido ropa en los percheros, para la foto te empujaban en los desfiles de Roberto Giordano".

El cronista le preguntó si había un River-Boca entre Pampita y Nicole, y Prandi respondió que sí. "No se podían ver. El apodo se lo adjudicaron a un grupo de mujeres, no a una sola y yo estaba dentro de ese grupo, me parecía un horror. Ahora, con los años, veo que la persona que puso ese apodo, nunca se hace cargo y deja que culpen a otro... quién lo dijo, ya lo saben todos", resaltó.

Sobre su vínculo con Nicole Neumann, Prandi aclaró que no se hablan: "No tengo relación porque ella se ofendió cuando saludé a Carolina en un desfile. Las divinas y populares, no".

Por último, la modelo recordó el día en el que Nicole aceptó ir como invitada al programa de Pampita, en el que la conductora le reclamó por el apodo y la enfrentó al mencionar cómo se sentiría si a alguna de sus hijas la trataran así. "Carolina estuvo bien, se pudo sacar lo que tenía adentro, si la lastimó. No creo que (Nicole) pida disculpas y yo no me hago cargo de algo que no me pertenece, cuando tengo que pedir disculpas las pido", concluyó.