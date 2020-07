Pampita: indirecta a Nicole, mimo a Vicuña y el plan de tener un hijo con Moritán

En ese sentido, la conductora se refirió al modo en que se organiza con su ex pareja: "Nunca quiero hablar porque no me corresponde referirme al papá de mis hijos, pero realmente estoy muy agradecida de lo que me ayudó este tiempo", señaló y aseguró que "no hubiera podido sin su ayuda y sin que me dé una mano. Vino muy bien tener la suerte de que mis hijos tengan un papá y que puedan compartir en ambas casas; nos hemos organizado súper bien y a los chicos les hace bien también".

Al mismo tiempo que aprovechó la ocasión para lanzar un contundente mensaje ¿contra Nicole Neumann?, debido a los constantes enfrentamientos que las parejas y los famosos suelen tener en relación a sus hijos. "Soy siempre ferviente defensora de que las parejas separadas tienen que llevarse lo mejor posible porque es difícil criar chicos y uno los cría muchos años. Y después, por más que sean adultos, siguen estando en tu mente y tus preocupaciones", indicó y precisó que "es un camino infinito la crianza de los chicos y el amor que uno le tiene a los hijos".

"No hay otra manera más que llevare bien con los ex, se lo digo a todas las parejas y a todos los famosos. El ego y el orgullo tienen que quedar de lado, tiene que ser prioridad la felicidad de tus hijos siempre", afirmó en diálogo con "Intrusos en el espectáculo".

También se refirió a la entrevista que le hizo a Micaela Viciconte en su programa y expresó que ella le "cae muy bien, y es de carácter fuerte, no le di ningún consejo porque no es mi amiga. Pero lo digo en general: cualquier pareja separada debería hacer el mayor esfuerzo para llevarse bien, por la crianza de sus hijos. Pero no hablo de esa pareja".

Por otro lado, Pampita se refirió al gran momento personal que está atravesando junto a su marido , con quien se casó a fines del año pasado. "La cuarentena nos agarró en el mejor momento de la pareja. Estamos como en luna de miel todavía", aseguró.

Asimismo se refirió a la posibilidad de volver a convertirse en madre en un futuro, por lo que señaló que "en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso, pero no este año, somos una familia ensamblada inmensamente feliz". En tanto precisó que van "a querer ser padres y tener un hijo nuestro aunque amamos a los hijos del otro como si fueran nuestros" y concluyó señalando: "somos una gran familia y estaría bueno un integrante más".

