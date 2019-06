Pampita mantuvo una charla con la China Suárez por la foto del alfajor

En el programa La noche de Mirtha, Pampita contó la verdad sobre el tema y reveló por primera vez que se habla con la mujer de su ex marido. "Van bien las cosas. Lo de la foto también, es algo que se viraliza en redes y empieza a correr. Tengo entendido que era una foto vieja. Hablé con Eugenia y le dije 'no te preocupes, no te enganches con esto'. Esa fue mi respuesta", comentó.

Luego dijo que se decidió a aclararlo recién ahora porque quería preservar la intimidad. "No lo había querido decir públicamente porque tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos y cuando me han preguntado dije 'no tengo idea', y dejé al costado el tema", agregó.

ADEMÁS:

Creativos, enojados y reflexivos: el corte de luz encendió a la farándula

Internaron a Marta González después de sufrir un ACV

Luego repitió la importancia del vínculo de los menores con todos los adultos. "Mis hijos se crian en dos casas. En una están Benjamín con Eugenia y en la otra estoy yo. Todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos y la prioridad son ellos. Lo que pasa mediáticamente tiene que ver con nuestro trabajo. Yo también cuando digo algo en mi programa dicen 'se lo manda a decir a tal', y no es así", contestó. Mirtha le preguntó si se habla con la China, y ella contestó con naturalidad: "Sí, claro".

Por otra parte, Pampita, tras ser acusada por Morena Rial de burlarse de ella, aclaró: "Me reía de un chiste de Marcelo". La hija de Jorge Rial aseguró que se rieron de ella en ShowMatch y la jurado del Súper Bailando le respondió.

"Morena dijo que se rieron de ella", aseguró la diva con Pampita como invitada. "No es verdad. No, jamás me reiría de otra mujer bajo ninguna circunstancia", concluyó.