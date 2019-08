Pampita sobre Nico Occhiato: "Es chico para mí, soy una señora grande"

Al instante, Nico quedó pasmado, sin poder creer lo que Angel le estaba diciendo. Finalmente, cuando reaccionó, Occhiato le respondió entre risas al conductor de LAM: "¿Cómo? Me tiraste una bomba, ¡es muy temprano!". De Brito insistió: "Sí. Se le ilumina la cara cada vez que te ve, y no es por la comida de tu abuela (apodada 'Conce' por Marcelo Tinelli, quien deleita a los jurados con sus platos italianos en el Bailando). Te ve bailar como a Piquín, no sé, es una sensación que tengo. Es intuición de jurado, vos sos el perfil de Pampita".

Lo cierto es que después de la teoría de De Brito fue el propio Tinelli, en la gala del lunes, el que le preguntó a la diosa por la posibilidad de comenzar un romance con el joven. "Casi me muero, fue una sorpresa total. Son cosas que se le ocurren a Angel, no sé de dónde lo sacó", aseguró.

Después de entender la pregunta y de salir del asombro, Pampita le cerró la puerta a Nico y no porque no le guste, sino que para ella es clave el tema de la edad. "Es muy joven, no se me cruza por la cabeza. Si empieza con 2 la edad, es imposible. Ninguna posibilidad. ¡Puede ser mi hijo! Ni se me ocurre, no lo miro con esos ojos, lo veo como un participante y le deseo lo mejor para su carrera. No es para mí, soy una señora grande, ja ja ja. Le agradezco a Ángel que me busque candidatos, pero no es necesario", completó Pampita, con una carcajada.

Pampita está soltera hace más de un mes, desde que anunció oficialmente su separación del empresario Mariano Balcarce. Cuando la ruptura salió a la luz muchos la catalogaron como "la soltera más codiciada", pero la conductora se sinceró: "No me considero una soltera codiciada para nada, nunca estoy buscando el amor. Las veces que me he enamorado, el amor ha llegado solo".

Occhiato se separó en abril, después de cinco años de relación con Flor Vigna. Pero no hay pareja...