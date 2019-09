Pampita, Puli Demaría y una terapia de amigas al aire

Al darle la bienvenida Pampita la recibió con un efusivo: "¡¡Puli, amiga del alma, madrina de mi hijo Benicio!!" y allí Puli Demaría contó cómo se dieron esas fotos que le valieron a Puli críticas de fans de Pampita que la trataron de "paltera" y "traidora" entre otros insultos.

"Me dicen 'es la fiesta de Pol-ka', va a salir en redes y dije 'buenísimo'. Estaba enfocada con temas personales, y no consulto mucho, yo voy a hacer mi laburo. ¿Como se da el tema de la foto?. Yo estaba en la cabina poniendo música. Eso lleva una velocidad, estaba arrancando la fiesta, vino la China dijo 'Foto' con el fotógrafo del lugar, y yo tengo esto de ser muy efusiva sin medir las consecuencias. No pensé 'Huy, ¡es la China!', ¿Le tengo que decir que no?. Quizás era para quilombo también... yo conozco a Benja, era muy amigo de mi ex marido que falleció, era el marido de Caro cuando tuvieron sus hijos", explicó la DJ.

Pampita dijo "¿Por qué no me preguntaste?". Y allí Puli, empezó a quebrarse y respondió: "Las cagué todas, una aprende de las experiencias... empecé a recibir una catarata de cosas como 'sorete, garca, paltera, traicionera'... en un video para mi hijo en su cumple le ponían 'tu mamá es una traicionera'. Ahí es donde me asusto mucho. Soy el decálogo de la boba, le pedí (a Suárez) que baje la foto. La metí a Caro en el medio... la fui cagando con los stories, ella me respondió... Yo me hago cargo de todo, hago el mea culpa total".

Sobre la segunda foto, no en la cabina sino en plena fiesta, explicó: "Cuando bajo me voy al baño, estábamos hablando con Benja lo mas bien y ella vino, y los fotógrafos del lugar nos sacaron la foto. Yo pensaba que eran fotos del evento, no para poner en redes, no eran fotos con teléfono".

Y quebrada totalmente cerró diciendo: "La pasé re mal, ahora aprendo que por más buena onda que puedan tener, yo tengo que cuidar a mi amiga, porque la terminé metiendo en una situación de mierda".

Pampita la abrazó, y cerró diciendo: "Nosotras pasamos cosas muy fuertes, nuestro lazo es inquebrantable, somos amigas y eso va a ser así siempre". Tema terminado, Puli se queda en Pampita Online.