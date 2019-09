VIDEO | Así reveló Auronplay la denuncia en su contra por parte de Josep María Bartomeu

"Neymar abandonó el Barcelona para irse al PSG. Esto causó un gran revuelo en las redes sociales, la afición se cabreó y todas las críticas fueron contra el jugador y Bartomeu, el presidente. Ahí entro yo. Me puse a hacer bromas en Twitter en plan 'Neymar, cabrón', 'Neymar, me has jodido la vida', 'Bartomeu dimisión' y 'Nobita, vamos a por ti', jodiendoló con su parecido con el personaje de Doraemon. Durante un tiempo estuve con este meme, diciendo tonterías absurdas que cualquier persona pillaría", comenzó su relato el youtuber español con casi 18 millones de suscriptores.

Sin embargo, en los últimos días, el creador de contenidos fue notificado por parte de la Policía que debía ir al juzgado a recoger una citación judicial, algo que le provocó mucho asombro ya que, pese a que habitualmente realiza bromas en su canal de Youtube, nunca había vivido una situación como esta. Luego se enteraría que la misma era de nada menos que el mandatario culé.

Embed ¡¡NOBITA CABRÓN!! — AuronPlay (@auronplay) July 28, 2017

La denuncia de Bartomeu señala que "durante el mes de agosto del presente año, y en el marco de las noticias sobre la posible marcha del jugador del Barcelona, Neymar Jr, el señor Álvarez se dedicó, en especial de su cuenta de Twitter, Auronplay, a proferir todo tipo de comentarios en contra del Fútbol Club Barcelona, el propio jugador y, de rebote, el presidente de la entidad, el señor Bartomeu".

Sin embargo, el documento también aclara que, pese al conocimiento de que los comentarios del 'influencer' no fueron de gravedad, la denuncia, que seguramente será una más de varias realizadas por el dirigente deportivo, se realizó en base al "instauramiento por parte de determinada prensa de una vía libre para el insulto y la amenaza contra el presidente de la entidad".

Pese a todo, según relató Raúl Álvarez, Auronplay, como mejor se lo conoce, y yendo un poco de la mano con lo insólito del hecho, la misma fue desestimada por el juez y él está libre de cargos en su contra. ¿Quién será la próxima victima de las cartas documento del presidente del Barcelona?

