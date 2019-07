Fue la propia Pampita quien desde su programa televisivo, aceptó su flamante soltería. "Estoy distanciada hace dos semanas. Este tiempo es para pensar, para decidir, para saber si queremos lo mismo. Es una distancia. Es un tiempo", justificó. Sin embargo, las redes sociales no le tuvieron clemencia y comenzaron a mofarse de ella.

Fue ahí que, cual jurado del Bailando, no dudó en cruzar a las especulaciones cínicas.

"¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!", sostuvo enojada después de ver cómo una y otra vez la tildaban directamente de cornuda. La propia conductora quiso ir más lejos en cuanto a las especulaciones de su separación.

"‘No hubo infidelidad, ¿por qué siempre dicen eso? Varios medios me preguntaron eso. Se les ocurre que es por lo único que la gente se separa y hay un montón de otras cosas", declaró sincera y no conforme con su franqueza, dobló la apuesta en cuanto a las relaciones de pareja. "Hay otros motivos para elegirse. Esto es en re buenos términos. Él es un divino total. Él y su gente Acá no pasó nada grave, no hay que ocultar ni mentir... Voy a esperar un tiempo para decírselo a mis hijos", aceptó más frontal que nunca.

Ya un par de días antes, había decidido confesarse en su propio programa, ante uno de sus panelistas, Luis Piñeyro. "No fue por una infidelidad, nos tomamos un tiempo para ver qué quiere cada uno", confirmó sin sonrojarse. Por ahora eligió despacharse con quienes intentaron humillarla. ¿Volverá a cruzarlas o historia concluida?