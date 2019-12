Pampita y el desafío de la convivencia con Moritán

ADEMÁS:

Como la luna de miel fue en París, enseguida empezaron los comentarios sobre si ellos habían llevado la "cartita" a la cigüeña y si esta habría sido recibida. "No estoy embarazada", dijo enseguida la modelo. Luego, se encogió de hombros y afirmó: "Yo sé que hay mucha ilusión con eso y están todos con eso, pero no. Este año no está en los planes tampoco". Al final, Pampita explicó: "Fuimos a París porque el lugar es divino, pero no tenía que ver con eso (de la búsqueda del bebé), pero se ve que lo asocian con el embarazo. Para ir a lugares de playa tengo un montón durante todo el año, y está bueno ir a esos lugares con la familia, quedarse más días. Y este era un destino que me parece muy romántico para luna de miel".

Más allá de la convivencia, Pampita también regresó al Bailando donde es una de las jurados. En su ausencia la reemplazó nada más y nada menos que Nicole Neumann y según trascendió su participación fue muy bien recibida por la producción por lo que la silla en 2020 no está asegurada para Pampita. Los enfrentamientos de Nicole con Angel de Brito y Florencia Peña, les rindió mucho desde los números y eso entusiasmó bastante a Tinelli, tanto que hasta podría seguir Neumann en los últimos programas del año. Bailando ya tiene fecha para el último programa, el 16 de diciembre, y según trascendió habrá un musical en el que por primera vez bailará todo el jurado.