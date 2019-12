Es sabido que la red social de Facebook suele bajar fotografías que incurran en la desnudez, algo que las más famosas “IT girls” suelen esquivar con emoticones o retoques, pero Derulo, autor del tema del mundial 2018 “Colors”, no se esperaba que la red le baje una foto en la que aparece en malla exhibiendo su trabajado cuerpo.

Y es que en la fotografía, si bien no está explícito, se puede apreciar fácilmente el tamaño del miembro de Derulo, que quizá haya motivado la denuncia de algún seguidor escandalizado.

Lo cierto es que el cantante quedó consternado ya que suele cuidar todas sus publicaciones, y no tardó en tildar a la red social de “discriminadora” al tiempo que aseguró que “no puede evitar tener el tamaño que tiene”. “Fuck you. Tengo ropa interior puesta y no puedo evitar tener este tamaño”, dijo.

¿Quién lo hizo mejor?

Sin embargo, después de la “censura”, logró postear una fotografía en la que un seguidor lo parodia. “¿Quién lo hizo mejor?”, pregunta en la publicación.