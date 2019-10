Pampita y la denuncia contra Axel: "Me pongo del lado de la víctima"

"Vi muchos comentarios de las fanáticas de Axel diciendo 'se quiere hacer famosa, ¿por qué lo dice ahora?'. Esto lo decimos desde principio de año: las víctimas no dicen que fueron acosadas o violadas en el momento, muchas no lo dicen nunca en sus vidas y muchas lo dicen cuando son adultas", dijo la modelo.

"Causa mucha culpa, mucha vergüenza. Uno no quiere ser estigmatizado en el lugar en donde vive", concluyó Carolina poniéndose del lado de la mujer denunciante ante la mirada de Paula que volvió a su programa para hablar del "acoso" que sintió de parte del cantante.

Y agregó: "Entiendo el cariño que le tienen a Axel, no estamos diciendo que sea culpable, pero si se inicia este proceso yo me voy a poner del lado de la víctima. Además, la chica no quiere ser famosa y está en todo su derecho a decir todo lo que le pasó. Seamos más compañeras entre las mujeres", analizó.

