Para la hija de Andrea del Boca su padre "es siniestro"

Si bien Anna no habló sobre quien fuera la novia de Biasotti en ese entonces (Amalia Granata), ahora que es mayor de edad, se anima a hacer la denuncia sobre que su padre y su novia, cuando ella acusaba entre 4 y 9 años la llevaban a la cama con ellos desnudos y la obligaban a ver película pornográficas.

"Yo creo que habrá justicia. No busco que él se contacte ni creo que él me busque a mí. Yo soy muy unida con mamá y tengo a mi abuela que siempre viví con ella. Saco la fuerza del amor. Me quiebro mucho igual, pero estoy más zen".