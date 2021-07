Para Mónica Farro el "tamaño importa" pero "hay un límite"

La exmodelo de Playboy dio detalles de sus preferencias sexuales que dejaron boquiabiertos al panel femenino del programa. Todo comenzó cuando Leandro, el marido de Farro, contó detalles de cómo se conocieron mientras ella estaba haciendo remo en un gimnasio y él estaba como entrenador. "Ella tiró un gemido y yo le dije: Mónica pará, no soy de fierro".

Avanzando en la charla, la uruguaya contó que -tras dos años de ser amigos- un día le preguntó a Leandro si besaba bien y acto seguido: "¿Y se te para?" Mientras el panel no daba crédito a lo que estaba escuchando, Farro continuó y dijo que también le consultó sobre el "tamaño".

"Yo siempre si iba a algo, iba a lo seguro", dijo. "Alguna vez estando en el momento tanteé y me fui porque ví que no me interesaba", añadió porque "para mí el tamaño importa: menos de 18, no".

En ese sentido, la actriz de 45 años, detalló que "me ha pasado más de una vez, con varias personas que no pudieron porque se pusieron nerviosos o que los intimido" y "también que tuve que dejar por tamaños muy grandes, porque eran demasiado, hay un límite".

¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un hombre según Farro? "Primero me tienen que gustar las manos, la boca y los dientes, después que bese bien, después que tenga un buen tamaño y se le pare", enumeró sin ponerse colorada.

Sobre si había recibido propuestas de parte de famosos, Farro prefirió no dar nombres pero respondió con gestos: hizo la señal de cerrarse la boca con llave cuando le consultaron por conductores de televisión y agitó la mano en señal de muchos cuando le mencionaron el rubro políticos.

Cuando le preguntaron en particular por Diego Maradona contestó que nunca lo conoció pero cuando le mencionaron por Marcelo Tinelli dudó y sorprendió con una revelación: "Me contuvo muchas veces cuando yo estaba mal (con una expareja) y me habló muchas veces por teléfono pero bien, tranqui, tranqui..." Ninguno de los presentes le creyó aquello de "tranqui".

"¿Te pasó con algún jugador de fútbol que no arrancara?", indagó Pallares. "No, eso no. Pero sí que sea uno y ya está, y es aburrido..." Ante esa respuesta, el periodista fue por más y -sin mencionarlo- apeló a una frase atribuida a ese jugador, hoy directivo de un club importante: "¿Él no era feliz?" y Farro fue categórica: "¡A mí no me hizo tan feliz!".

¿Permitidos en la relación? "No, jamás. Si yo amo, no". ¿Y la posibilidad de hacer un trío? "En la fantasía sí, me encantaría. Pero no, igual sería con mujeres", dijo la vedette y contó que trabajando para Playboy TV con una modelo cordobesa "me encantó la piel de la mujer, pero es fantasía y si la cumplo, deja de serlo".

