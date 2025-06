"El Diablo viste a la Moda", llega la esperada secuela

Según la publicación hollywoodense Deadline y confirmado por Disney, Brosh McKenna -el guionista de la primera película-, ya inició el trabajo de escritura teniendo como eje en un importante cambio de los personajes, protagonizados por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt.

El filme será la secuela de la primera entrega y la historia se desarrollará en torno a un enfrentamiento entre Miranda Priestly su ex secretaria Emily en le marco de la crisis de las editoriales gráficas y los medios impresos en la actualidad.

En este filme sigue a Priestly mientras lucha por su carrera en medio del declive de las publicaciones de revistas tradicionales y se enfrenta al personaje de Blunt, ahora una ejecutivo de alto poder de un grupo de lujo con dólares de publicidad, que el personaje de Anne necesita con deseperación.

Si bien no hay confirmación oficial de ninguno de los protagonistas, el actor Stanley Tucci, -recordado en su papel de Nigel- adelantó recientemente a la revista Variety "Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así. Esa película fue una de las mejores experiencias de mi vida".

La trama de la película “El diablo viste a la Moda” se basó en la atractiva novela de Lauren Weisberger -de 2003- sobre la pesadilla de una joven trabajando en una revista de moda (Weisberger utilizó su experiencia personal en la historia, ya que trabajó como asistente personal de Anna Wintour, editora de "Vogue" de Estados Unidos).

Meryll Streep le dio vida a Miranda Priestly, la todopoderosa editora jefe de la ficticia revista "Runway". Anne Hathaway interpretó a Andrea Sachs, una joven licenciada en periodismo que consigue el trabajo por el que "un millón de chicas matarían" como asistente de Miranda.

Emily Blunt es la apretada primera asistente de Priestley, que debe enseñarle a Andy cómo funciona todo dentro de la editorial. Stanley Tucci interpreta inolvidable Nigel, un veterano editor de moda en la revista "Runway" que se apiada de Andy y la toma bajo su protección, introduciéndola al armario de moda de esa prestigiosa publicación.