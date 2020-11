Patricio Giménez desmintió un romance de Susana

"No hay más vividores cerca de mi hermana", dijo el músico con un filtro del Guasón.

“Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamés, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca”, empezó el cantante.

ADEMÁS:

Florencia Peña ganó el rating de la mañana

En referencia a las imágenes que se viralizaron, Patricio continuó: "Contra todo los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice de sacarse una foto".

Además, aseguró que el empresario difundió información en los medios para ganar fama.

Arrarte Artígalas, de 43 años, fue noticia en abril de este año por romper la cuarentena y grabarse incitando a la gente a que saliera a la calle, razón por la que fue detenido e imputado por infringir los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.