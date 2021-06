El músico británico compartió en su canal oficial de YouTube un anticipo de la serie documental que se estrenará en julio por la plataforma Hulu, en la que en conversaciones con el famoso productor Rick Rubin repasa su trayectoria.

En el adelanto se puede ver a ambos artistas frente a una consola conversando de manera íntima y en profundidad sobre distintos aspectos de la trayectoria del exbeatle, lo cual es mechado con imágenes de archivo.

"McCartney 3, 2, 1" es el título de este documental que constará de seis capítulos y permitirá un acercamiento único al proceso de composición y arreglo de diversos clásicos.

El documental se suma a la intensa tarea del legendario artista británico, quien tras la publicación de su disco "McCartney III" actualmente está presentando nuevas versiones de ese disco compartidas con figuras de la música.

Mientras esperamos con ansias el estreno de la miniserie, desde POPULAR homenajeamos a Paul con una selección de 10 de sus mejores canciones para los Beatles, la legendaria banda que lo vio nacer musicalmente y que lo convirtió en un mito viviente.

"I Saw Her Standing There"

"Yesterday"

"The Night Before"

"You Won't See Me"

"Here, There and Everywhere"

"Hey Jude"

"Blackbird"

"Penny Lane"

"Oh! Darling"

"The Long and Winding Road"