Paul McCartney emocionó a 70.000 personas con su show en River

Ante la presencia de 70.000 personas, Paul apareció en escena poco después de las 21.15 del sábado, con saco, chaleco y pantalón azules, y montado sobre unas botas negras. “Buenas noches, Buenos Aires”, saludó luego de una interpretación de Can’t Buy Me Love. A su vez, avisó que alternaría el español con el inglés, mientras leía de reojo unos apuntes.

El show de Paul se extendió por casi tres horas y consistió en la interpretación de 37 canciones, en su mayoría procedentes de sus bandas emblemáticas; claro, Beatles y Wings.

El cantante abrió el espectáculo con los acordes de Can’t Buy Me Love, tema de su autoría en la recordada banda de Liverpool. Además, a lo largo de su presentación incluyó en el setlist de hoy y este domingo 6 de octubre, otros sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.

Tal como se rumoreaba, el artista entonó la canción Hey Jude en recuerdo de su eterno compañero de banda, John Lennon.

El show, incluyó canciones de las más variadas épocas de los Beatles, construyendo un clima progresivo con canciones como “Drive My Car”, Got to Get You Into My Life”, “Getting Better”, “I’ve Just Seen A Face”, para desembocar en momentos de pura catarsis para cuando Paul llega a los himnos como “Love Me Do”, “Blackbird”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, o “Something”.

Un momento muy especial de la noche, donde Paul llevó al público donde empezó todo para “los cuatro chicos de Liverpool” con “In Spite of All the Danger” de The Quarrymen, la banda que integraban Paul, John Lennon y George Harrison antes de ser The Beatles y a la que se sumará Ringo Starr.

Además, el show contó con un gran montaje visual, compuesto por un gran set de luces y fuegos de pirotecnia que acompañaron la performance del británico, convirtiéndolo en una experiencia casi inmersiva para el público presente.

Luego de este cierre para un show que se vivió con mucha emoción, el público estalló en un grito incomparable con los primeros acordes de “I've Got a Feeling”, y le siguieron “Hi Hi Hi”, “Sgt. Peppers”, “Helter Skelter” y el último tema de la noche, “Golden Slumbers”. Sin dudas se trató de una noche para la que no alcanzan las palabras, una noche para la que sí hubo, en cambio, una comunión total en la música.

El Got Back Tour tendrá una fecha más en la Ciudad de Córdoba, el miércoles 23. Se trata de una nueva escala de la gira que arrancó el abril de 2022 en Estados Unidos, y que terminará en diciembre de este año en Inglaterra, tras casi 60 conciertos.

Charly García, espectador de lujo

Tras lanzar su último disco, Charly García estuvo presente en el estadio Monumental para disfrutar del show del beatle junto a su pareja y sus seres queridos. La noticia fue confirmada por la novia del artista, Mercedes Iñigo.

Tal como en la visita del beatle en 2016, Charly volvió a decir presente en el público. En aquel entonces, ocho años atrás, McCartney llegaba al país con su Tour One on One y por primera vez no visitaba la Ciudad de Buenos Aires. Fueron dos noches en el Estadio Único de La Plata y uno en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, donde llegó acompañado por su tercera esposa, Nancy Shevell. Allí se hospedó en la estancia El Colibrí y antes del show se cruzó con Charly García.

Otra figura argentina que dijo presente este sábado en el estadio de River Plate fue Lali Espósito. La intérprete de “Fanático” compartió a través de sus stories de Instagram cómo vivió el show y dejó en claro su asombro por la magnitud del evento. Mediante dos videos, la cantante mostró cómo la multitud se movía al ritmo de las canciones del bajista. Sin embargo, la joven no asistió sola al recital, sino que minutos después publicó una storie donde se la veía disfrutar del recital junto a su novio Pedro Rosemblat.