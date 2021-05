Paulo Vilouta y Andrea Rincón se cruzaron por las adicciones

Entre los invitados de la noche del sábado se encontraron las actrices Andrea Rincón y Sofía Gala, el periodista Paulo Vilouta, el cantante CAE y el humorista Agustín Rada Aristarán. Durante la dinámica del “Punto de encuentro”, el conductor pidió que dieran un paso al frente aquellos que sentían que habían tapado cosas con los excesos, por lo que Rincón y Gala profundizaron en sus respectivas experiencias con las drogas que ya habían hecho públicas.

“¿Ese fue tu fondo, cuando vos dijiste ‘tengo que hacer algo’?”, preguntó Andy Kusnetzoff. “Tocar el fondo no es claro, a mí me pasó que fue progresivo”, respondió Sofía Gala y allí intervino Paulo Vilouta que había escuchado atentamente las dos historias.

“Digamos una cosa, no todo el mundo sale, las chicas han hecho un proceso que es muy difícil”, expresó el periodista haciendo referencia tanto a Andrea Rincón como a Sofía Gala. “No está bueno lo que decís”, le cuestionó Rincón. “¿Por qué?”, quiso saber él.

“Todo el mundo puede salir. No es fácil, pero todo el mundo puede salir”, opinó la actriz. A lo que continuó: “Es contraproducente lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que están del otro lado y que piensan que no pueden, y están como estábamos Sofía y yo hace un tiempo atrás, muertas de miedo pensando que no. Me parece que el mensaje que nosotros como comunicadores sociales tenemos que dar, es el de decirle a la gente que sí puede salir, que todos pueden”.

En este punto, Gala quiso hacer una observación. “Cada uno tiene su punto de vista y es un tema complejo. Yo me considero una adicta y creo que lo voy a ser toda la vida. Está buenísimo que eduques y que des tu idea, pero me pasa algo con eso de que ‘como comunicadores sociales hay que decir’. Cada uno dice y piensa lo que se le canta”, aclaró.

“Yo doy charlas en centros de rehabilitación a adictos y familiares de adictos”, explicó Andrea Rincón dirigiéndose al periodista. “Te voy a pedir que por favor, como adicta, que le digas a los que lo son que sí pueden salir. Que el mensaje que expreses es que sí se puede”, agregó.

Bajando un poco el tono de la discusión, Vilouta quiso aclarar sus palabras. “Yo respeto lo que decís, porque pasaste por algo que yo no pasé. Vos lo pasaste y Sofía lo pasó, pero tal vez hay gente viendo, que no es adicta, y que piensa ‘bueno, no es tan jodido esto porque entro y salgo’”, explicó el periodista. “Es que no estamos diciendo esto, estamos diciendo lo mucho que nos costó salir”, sumó la actriz.

Allí volvió a intervenir Andy Kusnetzoff, esta vez para interpretar el mensaje de Vilouta y poner fin a la discusión: “Que esté claro que si entrás, no es tan fácil salir, y que no está tan bueno. No estamos juzgándonos”, señaló el conductor y recién ahí, las tres partes asintieron.

Si vos o algún familiar, amigo o conocido están atravesando una situación de consumo problemático, la SEDRONAR te brinda atención, contención y asesoramiento personalizados de manera gratuita.

Llamá al 141 o entrá a www.sedronar.gob.ar. Comunicate con sus profesionales de forma gratuita, anónima y en todo el país. Están para responderte las 24 horas, todos los días de año.