Pedro Rosemblat contó cuál es el máximo defecto de Lali Espósito

En estos meses, la pareja protagonizó grandes momentos que se hicieron virales y ahora dieron a su audiencia un video insólito en el que el ex “Pibe trosko” revela un punto débil de la artista.

ssstwitter.com_1722786580769.mp4

Lali compartió un divertido momento que vivieron tras una invitación que les hizo un restaurante para ir a cenar, a cambio de que ella publique algunas historias de Instagram en el lugar. El tan popular canje al que apelan los famosos en las redes sociales y que en este momento fue motivo de un divertido contrapunto entre la pareja.

“Ella tiene incontables talentos que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todas las personas tiene algunas limitaciones”, confirmó Pedro mientras Lali se reía a su lado.

“Es una mala influencer”, sentenció Pedro. Y explicó: “Como influencer no es buena, gente. No filma la carne y filma el tenedor, saca una foto oscura, se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con alcoholismo que cool. No sabemos muy bien cómo explicar que hemos comido muy rico acá”.

Para rematar el momento, la cantante de “¿Quiénes son?” confirmó que ese contenido sería valioso para sus redes: “Me sirve este video que estás haciendo”.

Rosemblat habló sobre su hermano que votó a Milei

El conductor de Gelatina fue entrevistado por el canal de Youtube de Cenital y sorprendió con una fuerte confesión: "Tengo un hermano que votó a Milei. Y que fiscalizó por él".

Rosemblat, quien se reconoce como peronista y kirchnerista, reveló una intimidad familiar al contar la inclinación política de su hermano menor y lanzo una hipótesis: "Si yo no fuese quien soy, él no estaría fiscalizando para Milei... creo. Digo, no hay una argumentación económica ni política, hay una cosa de una intensidad más emocional".

Además, aseguró que la cuarentena habría afectado en su decisión: "Pienso que mi hermano Valentín tenía, cuando arrancó la cuarentena, 14 años y comprendo que le haya generado eso. Estuvo un año encerrado en su casa, sin poder ver a sus amigos, con un gobierno que no le permitía salir sino que le decía 'los contagios los están propagando la gente de tu edad porque van a las clandestinas'".

Y luego, reflexionó: "Me sirvió para advertir lo que en un momento se llamaba, creo que hoy ya no se puede llamar así, el 'Fenómeno Milei', antes de que explotara. Porque cuando nosotros teníamos entre 15 y 18 no existía una reivindicación irónica y cínica de la Dictadura, por ejemplo".